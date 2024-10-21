Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Молдове на референдуме поддержали движение в ЕС с минимальным перевесом

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПонедельник, 21 октября 2024, 14:20
В Молдове на референдуме поддержали движение в ЕС с минимальным перевесом
Фото: Getty Images

По данным молдавской ЦИК, после подсчета 99,46% голосов избирателей подтвердили положительный ответ граждан Молдовы на конституционном референдуме по вступлению в ЕС - однако с очень незначительным отрывом. Разница в голосах между сторонниками и противниками составила всего 12 243.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Согласно результатам, ответ "да" на референдуме о внесении евроинтеграционного курса в конституцию дали 50,41% избирателей, а ответ "нет" - 49,59%.

Реклама:

Теперь в основном законе Молдовы появятся нормы о ее европейской интеграции.

В то же время обращает внимание то, этот положительный результат обеспечила диаспора. Сами жители Молдовы выступили против сближения страны с ЕС.

В частности, после подсчета данных с 85% участков поддержка ответа "да" лишь немного превысила 45%. Результат сместился в пользу евроинтеграторов только после того, как начали поступать данные с зарубежных участков, где проживает проевропейски настроенное население.

РЕКЛАМА:

Даже в столице Кишиневе против европейского будущего выступили 44% избирателей, то есть почти половина жителей. В наиболее пророссийском регионе Гагаузии отрицательных ответов было 95%.

Президент Молдовы Майя Санду считает, что на выборах и референдуме в Молдове не было честного политического процесса. Санду утверждает, что у власти есть доказательства масштабной скупки голосов.

Президент подчеркнула, что "беспрецедентное нападение на свободу и демократию" продолжалось несколько месяцев, а также, что за этим стоят преступные группировки и иностранные силы, которые "атаковали нашу страну десятками миллионов евро, ложью и пропагандой".

Напомним: Референдум в Молдове проходил вместе с первым туром президентских выборов, где Санду победила, однако следующий президент будет определен во втором туре.

Читайте также: Молдова против Европы. Как "победа" Санду на выборах превратилась в катастрофу

МолдоваЕСреферендум
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Предварительные результаты ЦИК Грузии указывают на победу партии власти

Зеленский: Украина вынуждена будет воевать в Европе против КНДР

Еврокомиссия приветствовала консенсус в G7 по $50 млрд для Украины и назвала вклад ЕС

Когда в Украине переводят часы на зимнее время: дата и объяснения

Кабмин частично возобновил бронирование военнообязанных

Франция и Германия скептичны относительно плана преодоления вето Венгрии на помощь Украине – СМИ

Все новости...
Молдова
Санду заявила о беспрецедентных фальсификациях и не спешит признавать результаты голосования
Жители Молдовы проголосовали против вступления в ЕС
Россия потратила почти €100 млн, чтобы сорвать выборы в Молдове – Bloomberg
Последние новости
23:48
обновляетсяРоссияне запустили ударные БпЛА с севера
23:15
В Киеве работает ПВО
23:13
Итальянка Бриньоне открыла горнолыжный Кубок мира-2024/25 победой в Зольдене
23:08
Авиаперевозчик Delta судится с CrowdStrike: обновление вызвало массовые сбои в полетах
22:43
На Закарпатье разоблачили новую схему пересечения границы: на ходу заскочить в поезд
22:35
ФутболEl Clasico: как "Реал" и "Барселона" боролись за человека, изменившего историю – Альфредо Ди Стефано
22:17
На Покровском и Кураховском направлениях россияне атаковали по 40 раз – Генштаб
22:00
В Молдове составили еще более 300 протоколов о подкупе избирателей
21:36
Президент Грузии заявляет о победе оппозиции
21:30
Предварительные результаты ЦИК Грузии указывают на победу партии власти
Все новости...
Реклама:
Реклама: