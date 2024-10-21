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ЗСУ знищили російський ЗРК "Бук-М3" за 50 мільйонів доларів

Анастасія ПроцПонеділок, 21 жовтня 2024, 14:33
ЗСУ знищили російський ЗРК Бук-М3 за 50 мільйонів доларів
фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони знищили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", який перебував за 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Його вартість сягає  від 40 до 50 млн доларів.

Джерело: Генштаб ЗСУ 

Дослівно: "У ніч на 21 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в рамках виконання завдань щодо виявлення та знищення засобів протиповітряної оборони противника, уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3"". 

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Деталі: Зазначається, що комплекс перебував за близько 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Залежно від модифікації його вартість може складати від 40 до 50 млн доларів.

ГенштабзброяЗбройні сили
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