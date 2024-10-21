ВСУ уничтожили российский ЗРК «Бук-М3» за 50 миллионов долларов
Понедельник, 21 октября 2024, 14:33
Силы обороны уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", который находился в 60 километрах от линии боевого соприкосновения. Его стоимость достигает от 40 до 50 млн долларов.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "В ночь на 21 октября подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в рамках выполнения задач по выявлению и уничтожению средств противовоздушной обороны противника, поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3"".
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Детали: Отмечается, что комплекс находился в около 60 километрах от линии боевого соприкосновения. В зависимости от модификации его стоимость может составлять от 40 до 50 млн долларов.