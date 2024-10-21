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У РФ кінопродюсера Роднянського засудили за "фейки" про російську армію і заборонили писати в інтернеті

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 жовтня 2024, 15:39
У РФ кінопродюсера Роднянського засудили за фейки про російську армію і заборонили писати в інтернеті
Олександр Роднянський. фото з Вікіпедії

Басманний районний суд Москви заочно засудив українського продюсера Олександра Роднянського до 8 років і 6 місяців колонії через чотири антивоєнні публікації; також йому "заборонили протягом 4 років писати в інтернеті".

Джерело: видання "Медіазона"

Деталі: Роднянського визнали винним у справі про розповсюдження військових "фейків" із мотивів політичної ненависті. Судовий процес відбувався заочно. Держобвинувачення просило призначити продюсеру 9,5 років колонії.

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У дебатах адвокат Ірина Нікуліна просила виправдати свого підзахисного: "Мій підзахисний - це абсолютно незвичайна людина. До його діяльності прикуті погляди громадськості світового масштабу. Зараз у нас такі часи, що під суд потрапляють найкращі люди, найкращі уми. З правильними поглядами, з тверезими думками".

Нікуліна також зазначила, що Роднянського ніхто не сповіщав про кримінальну справу і не намагався з'ясувати його стосунок до справи, хоча слідчий точно знав, що у справу вступила адвокат. На клопотання захисту слідчий відповідав спробою замінити її на адвоката за призначенням.

Сам Роднянський попросив свого адвоката не надавати до суду характеризують матеріали про те, "який він хороший", оскільки не вважає це правильним методом захисту.

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Російське слідство взяло за основу публікації Роднянського в інстаграмі від 11 березня 2022 року про російську атаку по пологовому будинку в Маріуполі, від 16 березня 2022 року про вбивства російськими військовими мирних жителів в Україні, а також пост про атаки російської армії по цивільних цілях у Києві, Дніпрі та Запоріжжі, який Роднянський написав 10 жовтня 2023 року і продублював у своєму телеграм-каналі.

Олександр Роднянський - громадянин України, народився в Києві, працював у РФ. Продюсер неодноразово висловлювався проти вторгнення Росії в Україну. Наприкінці жовтня 2022 року Мін'юст РФ оголосив його "іноземним агентом". У середині травня 2023 року суд у Москві заочно заарештував продюсера, до цього про справу проти нього нічого не було відомо.

Росіявійна
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