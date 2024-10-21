В РФ продюсера Роднянского осудили за "фейки" о российской армии и запретили писать в интернете

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил украинского продюсера Александра Роднянского к 8 годам и 6 месяцам колонии из-за четырех антивоенных публикаций; также ему "запретили в течение 4 лет писать в интернете".

Источник: издание "Медиазона"

Детали: Роднянского признали виновным по делу о распространении военных "фейков" по мотивам политической ненависти. Судебный процесс проходил заочно. Гособвинение просило назначить продюсеру 9,5 лет колонии.

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В прениях адвокат Ирина Никулина просила оправдать своего подзащитного: "Мой подзащитный — это совершенно необычный человек. К его деятельности прикованы взгляды общественности мирового масштаба. Сейчас у нас такие времена, что под суд попадают лучшие люди, лучшие умы. С правильными взглядами, с трезвыми мыслями".

Никулина также отметила, что Роднянского никто не извещал об уголовном деле и не пытался выяснить его отношение к делу, хотя следователь точно знал, что в дело вступила адвокат. На ходатайства защиты следователь отвечал попыткой заменить ее на адвоката по назначению.

Сам Роднянский попросил своего адвоката не предоставлять в суд характеризующие материалы о том, "какой он хороший", так как не считает это правильным методом защиты.

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Продюсеру вменяют публикации в инстаграме от 11 марта 2022 года о российской атаке по роддому в Мариуполе, от 16 марта 2022 года об убийствах российскими военными мирных жителей в Украине, а также пост об атаках российской армии по гражданским целям в Киеве, Днепре и Запорожье, который Роднянский написал 10 октября 2023 года и продублировал в своем телеграм-канале.

Александр Роднянский — гражданин Украины, родился в Киеве, работал в РФ. Продюсер неоднократно высказывался против вторжения России в Украину. В конце октября 2022 года Минюст объявил его "иностранным агентом". В середине мая 2023 года суд в Москве заочно арестовал продюсера, до этого о деле против него ничего не было известно.