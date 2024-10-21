Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В РФ продюсера Роднянского осудили за "фейки" о российской армии и запретили писать в интернете

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 октября 2024, 15:39
В РФ продюсера Роднянского осудили за фейки о российской армии и запретили писать в интернете
Александр Роднянский. фото из Википедии

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил украинского продюсера Александра Роднянского к 8 годам и 6 месяцам колонии из-за четырех антивоенных публикаций; также ему "запретили в течение 4 лет писать в интернете".

Источник: издание "Медиазона"

Детали: Роднянского признали виновным по делу о распространении военных "фейков" по мотивам политической ненависти. Судебный процесс проходил заочно. Гособвинение просило назначить продюсеру 9,5 лет колонии.

Реклама:

В прениях адвокат Ирина Никулина просила оправдать своего подзащитного: "Мой подзащитный — это совершенно необычный человек. К его деятельности прикованы взгляды общественности мирового масштаба. Сейчас у нас такие времена, что под суд попадают лучшие люди, лучшие умы. С правильными взглядами, с трезвыми мыслями".

Никулина также отметила, что Роднянского никто не извещал об уголовном деле и не пытался выяснить его отношение к делу, хотя следователь точно знал, что в дело вступила адвокат. На ходатайства защиты следователь отвечал попыткой заменить ее на адвоката по назначению.

Сам Роднянский попросил своего адвоката не предоставлять в суд характеризующие материалы о том, "какой он хороший", так как не считает это правильным методом защиты.

РЕКЛАМА:

Продюсеру вменяют публикации в инстаграме от 11 марта 2022 года о российской атаке по роддому в Мариуполе, от 16 марта 2022 года об убийствах российскими военными мирных жителей в Украине, а также пост об атаках российской армии по гражданским целям в Киеве, Днепре и Запорожье, который Роднянский написал 10 октября 2023 года и продублировал в своем телеграм-канале.

Александр Роднянский — гражданин Украины, родился в Киеве, работал в РФ. Продюсер неоднократно высказывался против вторжения России в Украину. В конце октября 2022 года Минюст объявил его "иностранным агентом". В середине мая 2023 года суд в Москве заочно арестовал продюсера, до этого о деле против него ничего не было известно.

Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ракетный удар по Днепру: возросло количество погибших, подросток в тяжелом состоянии

Еврокомиссия приветствовала консенсус в G7 по $50 млрд для Украины и назвала вклад ЕС

Когда в Украине переводят часы на зимнее время: дата и объяснения

Кабмин частично возобновил бронирование военнообязанных

Франция и Германия скептичны относительно плана преодоления вето Венгрии на помощь Украине – СМИ

В Грузии стартовали парламентские выборы, они могут стать решающими для страны

Все новости...
Росcия
В Судане сбили грузовой самолет с россиянами на борту – СМИ
Россия хакнула госучреждения Грузии и следила за ними – СМИ
Один из крупнейших производителей микроэлектроники РФ заявил о временном прекращении работы
Последние новости
18:05
Футбол"Александрия" обыграла "Ингулец" и вышла в лидеры, Паламарчук отразил пенальти в третьем матче подряд
17:58
На Ровенщине от взрыва гранаты погибли переселенцы с Луганщины
17:56
В партии власти Грузии уже заявляют о победе, но зовут сторонников на участки
17:55
Как научиться вовремя ложиться спать: 9 советов от ученых
17:49
Россияне убили еще двух человек на Херсонщине
17:36
Возле одного из избирательных участков Тбилиси произошла массовая драка
17:23
Встреча Гутерриша с Путиным противоречит линии ООН по поддержке МУС – постпред Украины
17:05
Ракетный удар по Днепру: возросло количество погибших, подросток в тяжелом состоянии
17:05
"Нацелился" на 3500 детей: в Ирландии мужчину осудили за сексуальное насилие в интернете
17:03
ФутболЭль Класико: история великого противостояния "Реала" и "Барселоны"
Все новости...
Реклама:
Реклама: