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ЗМІ: США застерегли Угорщину про ризик збройної акції на річницю угорського повстання

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцПонеділок, 21 жовтня 2024, 16:44
ЗМІ: США застерегли Угорщину про ризик збройної акції на річницю угорського повстання
Ілюстративне фото: Getty Images

Американські спецслужби попередили угорську владу про можливий збройний інцидент 23 жовтня – у день вшанування повстання 1956 року проти радянської окупації.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання Telex

Деталі: Інформацію про можливу збройну акцію американська розвідка передала угорській стороні близько двох тижнів тому, зазначає видання.

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У публікації йдеться, що за даними США, певні особи можуть готувати збройну акцію в річницю подій 1956 року.

Хоча офіційних підтверджень поки що немає, Telex повідомляє, що у вихідні співробітники Контртерористичного центру затримали пів десятка молодих людей в одному з пабів Будапешта.

Джерела видання стверджують, що рейд пов'язаний із раніше отриманими даними від Секретної служби США.

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Водночас наразі немає інформації, яке саме угорське відомство займається розслідуванням.

Однак журналісти поговорили з власником пабу Legenda, у якому проходив рейд.

Він розповів, що молоді люди прямували в паб, коли їх спіймали просто на вулиці. Співробітники пабу бачили, як проходило затримання, але не були поінформовані про рейд.

Нагадаємо:

УгорщинаСША
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