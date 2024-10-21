СМИ: США предостерегли Венгрию о риске вооруженной акции на годовщину венгерского восстания

Американские спецслужбы предупредили венгерские власти о возможном вооруженном инциденте 23 октября - в день чествования восстания 1956 года против советской оккупации.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Telex

Детали: Информацию о возможной вооруженной акции американская разведка передала венгерской стороне около двух недель назад, отмечает издание.

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В публикации говорится, что по данным США, определенные лица могут готовить вооруженную акцию в годовщину событий 1956 года.

Хотя официальных подтверждений пока нет, Telex сообщает, что в выходные сотрудники Контртеррористического центра задержали полдесятка молодых людей в одном из пабов Будапешта.

Источники издания утверждают, что рейд связан с ранее полученными данными от Секретной службы США.

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В то же время пока нет информации, какое именно венгерское ведомство занимается расследованием.

Однако журналисты поговорили с владельцем паба Legenda, в котором проходил рейд.

Он рассказал, что молодые люди направлялись в паб, когда их поймали прямо на улице. Сотрудники паба видели, как проходило задержание, но не были проинформированы о рейде.

Напомним: