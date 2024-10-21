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Росія хакнула держустанови Грузії та стежила за ними – ЗМІ

Олег Павлюк, Євген КізіловПонеділок, 21 жовтня 2024, 18:51
Росія хакнула держустанови Грузії та стежила за ними – ЗМІ
фото: Getty Images

Російська розвідка проводила масштабну кампанію кібершпигунства в Грузії, протягом років збираючи інформацію про грузинський уряд і великі компанії країни.

Джерело: публікація Bloomberg, яка ґрунтується на розвідувальних документах і джерелах серед посадовців Заходу, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За інформацією Bloomberg, Головне управління Генерального штабу Збройних сил Росії, відоме також як ГРУ, і Федеральна служба безпеки РФ щонайменше у 2017-2020 роках отримали доступ до внутрішніх систем низки державних установ і великих компаній.

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У матеріалі стверджується, перед парламентськими виборами 2020 року ГРУ зламало Центральну виборчу комісію Грузії, кілька великих грузинських ЗМІ, зокрема найпопулярніші телеканали країни Imedi та Maestro, а також кілька ІТ-систем грузинської національної залізничної компанії.

А хакери, пов'язані з ФСБ, здійснювали таємну операцію в Міністерстві закордонних справ Грузії, аби отримати доступ до електронної пошти грузинських високопосадовців і збирати дані, які зберігаються в посольствах Грузії по всьому світу, додає Bloomberg.

Ці хакери, за інформацією джерел агентства, належать до російського угруповання, відомого як Turla. З квітня 2020 року по січень 2021 року вони намагались отримати доступ до даних семи грузинських посадовців, зокрема нинішнього заступника глави МЗС Грузії та грузинських послів Грузії в США та ЄС.

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Хакерські дії РФ зачепили і приватні компанії, йдеться в матеріалі. Наприкінці 2019 – на початку 2020-го російські хакери зламали електронну пошту співробітників тбіліської компанії з розподілу електроенергії Telasi.

Інше хакерське угруповання отримало доступ до іншох енергопостачальної компанії Грузії та могло б за потреби вимкнути електричні підстанції і відключити електроенергію в деяких регіонах країни, пише Bloomberg. Матеріали, з якими ознайомилось видання, покладають відповідальність за кібератаку на ГРУ.

РФ так само змогла скористатись вразливостями в мережі Батумського нафтового терміналу та ще двох нафтопереробних заводів, отримала доступ до листування працівників Національного банку Грузії у 2019-2020 роках, проникла в систему телекомунікаційного оператора Skytel тощо, йдеться в матеріалі.

Співрозмовники Bloomberg стверджують, що Захід інформував Грузію про деякі російські хакерські атаки, але невідомо, чи вжила вона якихось заходів у відповідь.

Як відомо, в останні місяці партія влади Грузії "Грузинська мрія" пішла на відверто проросійські кроки напередодні парламентських виборів 26 жовтня.

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі припускає, що проросійські дії влади Грузії можуть бути спланованими та пов’язаними з російськими зв’язками тіньового олігарха країни Бідзіни Іванішвілі.

РосіяГрузіяшпигунство
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