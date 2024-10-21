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Россия хакнула госучреждения Грузии и следила за ними – СМИ

Олег Павлюк, Евгений КизиловПонедельник, 21 октября 2024, 18:51
Россия хакнула госучреждения Грузии и следила за ними – СМИ
фото: Getty Images

Российская разведка проводила масштабную кампанию кибершпионажа в Грузии, годами собирая информацию о грузинском правительстве и крупных компаниях страны.

Источник: публикация Bloomberg, основанная на разведывательных документах и источниках среди чиновников Запада, сообщает "Европейская правда"

Детали: По информации Bloomberg, Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России, известное также как ГРУ, и Федеральная служба безопасности РФ по меньшей мере в 2017-2020 годах получили доступ к внутренним системам ряда государственных учреждений и крупных компаний.

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В материале утверждается, перед парламентскими выборами 2020 года ГРУ взломало Центральную избирательную комиссию Грузии, несколько крупных грузинских СМИ, в том числе самые популярные телеканалы страны Imedi и Maestro, а также несколько ИТ-систем грузинской национальной железнодорожной компании.

А хакеры, связанные с ФСБ, осуществляли тайную операцию в Министерстве иностранных дел Грузии, чтобы получить доступ к электронной почте грузинских чиновников и собирать данные, которые хранятся в посольствах Грузии по всему миру, добавляет Bloomberg.

Эти хакеры, по информации источников агентства, принадлежат к российской группировке, известной как Turla. С апреля 2020 года по январь 2021 года они пытались получить доступ к данным семи грузинских чиновников, в частности нынешнего заместителя главы МИД Грузии и грузинских послов Грузии в США и ЕС.

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Хакерские действия РФ затронули и частные компании, говорится в материале. В конце 2019 – начале 2020-го российские хакеры взломали электронную почту сотрудников тбилисской компании по распределению электроэнергии Telasi.

Другая хакерская группировка получила доступ к другой энергоснабжающей компании Грузии и могла бы при необходимости отключить электрические подстанции и отключить электроэнергию в некоторых регионах страны, пишет Bloomberg. Материалы, с которыми ознакомилось издание, возлагают ответственность за кибератаку на ГРУ.

РФ так же смогла воспользоваться уязвимостями в сети Батумского нефтяного терминала и еще двух нефтеперерабатывающих заводов, получила доступ к переписке работников Национального банка Грузии в 2019-2020 годах, проникла в систему телекоммуникационного оператора Skytel и т.д., говорится в материале.

Собеседники Bloomberg утверждают, что Запад информировал Грузию о некоторых российских хакерских атаках, но неизвестно, приняла ли она какие-то меры в ответ.

Как известно, в последние месяцы партия власти Грузии "Грузинская мечта" пошла на откровенно пророссийские шаги накануне парламентских выборов 26 октября.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили предполагает, что пророссийские действия властей Грузии могут быть спланированными и связанными с российскими связями теневого олигарха страны Бидзины Иванишвили.

РосcияГрузияшпионаж
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