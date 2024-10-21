У Судані збили вантажний літак з росіянами на борту – ЗМІ

У Судані, де триває громадянська війна, випадково збили вантажний літак з ОАЕ, екіпаж якого частково складався з росіян.

Джерело: російські пропагандистські агентства ТАСС та РБК, "Sudan war monitor", Telegram-канал Astra

Деталі: Як пишуть у ЗМІ, літак помилково збили суданські Сили швидкого реагування у Дарфурі на заході Судану. Там тривають бої між ними і регулярною армією. У соцмережах з'явилися відео з місця ймовірної аварії.

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У Судані, де триває громадянська війна, випадково збили вантажний літак з ОАЕ, екіпаж якого частково складався з росіян.



Відео - Sudan war monitor pic.twitter.com/zLVaVK2wXh — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 21, 2024

Видання "Sudan war monitor" публікує фото з документами пілотів з місця падіння літака. У одного з них – російський паспорт, в іншого – посвідчення головного інженера Airline Transport Incorporation FZC, компанії, що базується в ОАЕ і пов'язана з Киргизією. На посвідченні також написано "Міжнародний аеропорт Манас" – це головний міжнародний аеропорт Киргизії.

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Фото - Telegram-канал Astra

Фото - Telegram-канал Astra

У російському посольстві в Судані підтвердили катастрофу вантажного літака з, імовірно, росіянами на борту, не уточнивши подробиць.