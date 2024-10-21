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В Судане сбили грузовой самолет с россиянами на борту – СМИ

Татьяна ОлейникПонедельник, 21 октября 2024, 20:35
В Судане сбили грузовой самолет с россиянами на борту – СМИ
фото - Sudan war monitor

В Судане, где продолжается гражданская война, случайно сбили грузовой самолет из ОАЭ, экипаж которого частично состоял из россиян.

Источник: российские пропагандистские агентства ТАСС и РБК, "Sudan war monitor", Telegram-канал Astra

Детали: Как пишут в СМИ, самолет по ошибке сбили суданские Силы быстрого реагирования в Дарфуре на западе Судана. Там продолжаются бои между ними и регулярной армией. В соцсетях появились видео с места вероятной аварии.

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Издание "Sudan war monitor" публикует фото с документами пилотов с места падения самолета. У одного из них - российский паспорт, у другого - удостоверение главного инженера Airline Transport Incorporation FZC, компании, базирующейся в ОАЭ и связанной с Киргизией. На удостоверении также написано "Международный аэропорт Манас" - это главный международный аэропорт Киргизии.

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Фото - Telegram-канал Astra
 
Фото - Telegram-канал Astra

В российском посольстве в Судане подтвердили крушение грузового самолета с, предположительно, россиянами на борту, не уточнив подробностей.

СуданРосcияавиа
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