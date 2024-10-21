В Судане сбили грузовой самолет с россиянами на борту – СМИ

В Судане, где продолжается гражданская война, случайно сбили грузовой самолет из ОАЭ, экипаж которого частично состоял из россиян.

Источник: российские пропагандистские агентства ТАСС и РБК, "Sudan war monitor", Telegram-канал Astra

Детали: Как пишут в СМИ, самолет по ошибке сбили суданские Силы быстрого реагирования в Дарфуре на западе Судана. Там продолжаются бои между ними и регулярной армией. В соцсетях появились видео с места вероятной аварии.

Реклама:

У Судані, де триває громадянська війна, випадково збили вантажний літак з ОАЕ, екіпаж якого частково складався з росіян.



Відео - Sudan war monitor pic.twitter.com/zLVaVK2wXh — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 21, 2024

Издание "Sudan war monitor" публикует фото с документами пилотов с места падения самолета. У одного из них - российский паспорт, у другого - удостоверение главного инженера Airline Transport Incorporation FZC, компании, базирующейся в ОАЭ и связанной с Киргизией. На удостоверении также написано "Международный аэропорт Манас" - это главный международный аэропорт Киргизии.

РЕКЛАМА:

Фото - Telegram-канал Astra

Фото - Telegram-канал Astra

В российском посольстве в Судане подтвердили крушение грузового самолета с, предположительно, россиянами на борту, не уточнив подробностей.