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Генштаб: На фронті відбулось 107 боїв, триває операція на Курщині

Тетяна ОлійникПонеділок, 21 жовтня 2024, 23:29
Генштаб: На фронті відбулось 107 боїв, триває операція на Курщині
Фото - 4 окрема танкова бригада

За даними Генштабу, від початку доби 21 жовтня на фронті відбулось 107 бойових зіткнень. У Курській області РФ триває операція.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 21 жовтня

Дослівно: "Російські загарбники завдали по території України два ракетні та 68 авіаційних ударів, скинувши 113 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 683 дрони-камікадзе та здійснили більше трьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку противник двічі без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Стельмахівки, Джерельного, Вишневого, Зеленого Гаю, Піщаного та Лозової. Українські захисники зупинили дві ворожих атаки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 14 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Новомихайлівки, Макіївки, Петропавлівки, Катеринівки, Лиману Першого та Тернів.

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На Сіверському напрямку наші захисники відбили два штурми окупаційних військ у бік Верхньокам’янського та Переїзного, противник успіху не мав.

На Краматорському напрямку ворог за підтримки авіації штурмував наші позиції поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, наразі триває штурм позицій українських підрозділів у районі населеного пункту Торецьк.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 35 разів атакував у районах Сухої Балки, Воздвиженки, Миролюбівки, Красного Яру, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Михайлівки.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 27 спроб прорвати нашу оборону поблизу Гірника, Новодмитрівки, Максимільянівки, Георгіївки, Дальнього, Катеринівки та Антонівки.

На Времівському напрямку противник п’ять разів атакував наші підрозділи біля Богоявленки, Новоукраїнки та Золотого.

На Оріхівському напрямку війська загарбників один раз штурмували позиції Сил оборони поблизу Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили 4 атаки, противник успіху не мав.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїх селах та містах.

Генштаббойові діївійна
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