Генштаб: На фронте произошло 107 боев, продолжается операция на Курщине

По данным Генштаба, с начала суток 21 октября на фронте состоялось 107 боевых столкновений. В Курской области РФ продолжается операция.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 21 октября

Дословно: "Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 68 авиационных ударов, сбросив 113 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 683 дронов-камикадзе и осуществили более трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: На Харьковском направлении противник дважды без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцов.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия у Стельмаховки, Родникового, Вишневого, Зеленого Гая, Песчаного и Лозовой. Украинские защитники остановили две вражеских атаки.

На Лиманском направлении российские захватчики 14 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Новомихайловки, Макеевки, Петропавловки, Катериновки, Лимана Первого и Тернов.

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На Северском направлении наши защитники отбили два штурма оккупационных войск в сторону Верхнекаменского и Переездного, противник успеха не имел.

На Краматорском направлении враг при поддержке авиации штурмовал наши позиции вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, сейчас продолжается штурм позиций украинских подразделений в районе населенного пункта Торецк.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 35 раз атаковал в районах Сухой Балки, Воздвиженки, Миролюбовки, Красного Яра, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидово и Михайловки.

На Кураховском направлении враг совершил 27 попыток прорвать нашу оборону вблизи Горняка, Новодмитровки, Максимильяновки, Георгиевки, Дальнего, Катериновки и Антоновки.

На Времовском направлении противник пять раз атаковал наши подразделения у Богоявленки, Новоукраинки и Золотого.

На Ореховском направлении войска захватчиков один раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении наши войска отбили 4 атаки, противник успеха не имел.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своим селам и городам.