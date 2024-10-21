Генштаб: На фронте произошло 107 боев, продолжается операция на Курщине
По данным Генштаба, с начала суток 21 октября на фронте состоялось 107 боевых столкновений. В Курской области РФ продолжается операция.
Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 21 октября
Дословно: "Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 68 авиационных ударов, сбросив 113 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 683 дронов-камикадзе и осуществили более трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".
Детали: На Харьковском направлении противник дважды без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцов.
На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия у Стельмаховки, Родникового, Вишневого, Зеленого Гая, Песчаного и Лозовой. Украинские защитники остановили две вражеских атаки.
На Лиманском направлении российские захватчики 14 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Новомихайловки, Макеевки, Петропавловки, Катериновки, Лимана Первого и Тернов.
На Северском направлении наши защитники отбили два штурма оккупационных войск в сторону Верхнекаменского и Переездного, противник успеха не имел.
На Краматорском направлении враг при поддержке авиации штурмовал наши позиции вблизи Часового Яра.
На Торецком направлении, при поддержке авиации, сейчас продолжается штурм позиций украинских подразделений в районе населенного пункта Торецк.
На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 35 раз атаковал в районах Сухой Балки, Воздвиженки, Миролюбовки, Красного Яра, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидово и Михайловки.
На Кураховском направлении враг совершил 27 попыток прорвать нашу оборону вблизи Горняка, Новодмитровки, Максимильяновки, Георгиевки, Дальнего, Катериновки и Антоновки.
На Времовском направлении противник пять раз атаковал наши подразделения у Богоявленки, Новоукраинки и Золотого.
На Ореховском направлении войска захватчиков один раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении наши войска отбили 4 атаки, противник успеха не имел.
Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своим селам и городам.