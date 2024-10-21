Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: На фронте произошло 107 боев, продолжается операция на Курщине

Татьяна ОлейникПонедельник, 21 октября 2024, 23:29
Генштаб: На фронте произошло 107 боев, продолжается операция на Курщине
Фото - 4 отдельная танковая бригада

По данным Генштаба, с начала суток 21 октября на фронте состоялось 107 боевых столкновений. В Курской области РФ продолжается операция.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 21 октября

Дословно: "Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 68 авиационных ударов, сбросив 113 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 683 дронов-камикадзе и осуществили более трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

Реклама:

Детали: На Харьковском направлении противник дважды без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцов.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия у Стельмаховки, Родникового, Вишневого, Зеленого Гая, Песчаного и Лозовой. Украинские защитники остановили две вражеских атаки.

На Лиманском направлении российские захватчики 14 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Новомихайловки, Макеевки, Петропавловки, Катериновки, Лимана Первого и Тернов.

РЕКЛАМА:

На Северском направлении наши защитники отбили два штурма оккупационных войск в сторону Верхнекаменского и Переездного, противник успеха не имел.

На Краматорском направлении враг при поддержке авиации штурмовал наши позиции вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, сейчас продолжается штурм позиций украинских подразделений в районе населенного пункта Торецк.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 35 раз атаковал в районах Сухой Балки, Воздвиженки, Миролюбовки, Красного Яра, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидово и Михайловки.

На Кураховском направлении враг совершил 27 попыток прорвать нашу оборону вблизи Горняка, Новодмитровки, Максимильяновки, Георгиевки, Дальнего, Катериновки и Антоновки.

На Времовском направлении противник пять раз атаковал наши подразделения у Богоявленки, Новоукраинки и Золотого.

На Ореховском направлении войска захватчиков один раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении наши войска отбили 4 атаки, противник успеха не имел.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своим селам и городам.

Генштаббоевые действиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ракетный удар по Днепру: возросло количество погибших, подросток в тяжелом состоянии

Еврокомиссия приветствовала консенсус в G7 по $50 млрд для Украины и назвала вклад ЕС

Когда в Украине переводят часы на зимнее время: дата и объяснения

Кабмин частично возобновил бронирование военнообязанных

Франция и Германия скептичны относительно плана преодоления вето Венгрии на помощь Украине – СМИ

В Грузии стартовали парламентские выборы, они могут стать решающими для страны

Все новости...
Россияне обстреляли Покровский район в Донецкой области: 3 погибших, 2 раненых
Зеленский: США дадут $800 млн на производство дронов в Украине
Россия снова атакует Украину ударными дронами
СМИ: Южная Корея рассматривает возможность отправить военный персонал в Украину
Последние новости
18:05
Футбол"Александрия" обыграла "Ингулец" и вышла в лидеры, Паламарчук отразил пенальти в третьем матче подряд
17:58
На Ровенщине от взрыва гранаты погибли переселенцы с Луганщины
17:56
В партии власти Грузии уже заявляют о победе, но зовут сторонников на участки
17:55
Как научиться вовремя ложиться спать: 9 советов от ученых
17:49
Россияне убили еще двух человек на Херсонщине
17:36
Возле одного из избирательных участков Тбилиси произошла массовая драка
17:23
Встреча Гутерриша с Путиным противоречит линии ООН по поддержке МУС – постпред Украины
17:05
Ракетный удар по Днепру: возросло количество погибших, подросток в тяжелом состоянии
17:05
"Нацелился" на 3500 детей: в Ирландии мужчину осудили за сексуальное насилие в интернете
17:03
ФутболЭль Класико: история великого противостояния "Реала" и "Барселоны"
Все новости...
Реклама:
Реклама: