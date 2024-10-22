Росія знову атакувала Україну ударними дронами

Росія запускала низку ударних безпілотників територією України.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у соцмережах

Деталі: Перше повідомлення про загрозу застосування ударних БПЛА з'явилося о 20:05. Йшлося про Харківську область.

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За кілька хвилин загроза поширилася на Сумщину.

О 20:30 Повітряні сили повідомили, що БПЛА летять у південно-східній частині Дніпропетровщини, курс північний.

Потім дрони залетіли на Сумщину, курс південний. Після чого вони опинилися на межі Сумської та Полтавської областей, курс західний.

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Також ПС попередили, що у Чернігівській та Полтавській областях існує загроза застосування балістичного озброєння. На Запоріжжі тактична авіація РФ запустила КАБ.

Станом на 22:06 стало відомо про рух ударних БпЛА на Сумщині, курс південний; в західній частині Полтавщини, курс південно-західний та в східній частині Черкащини, курс південно-західний.

О 22:33 військові попередили про рух ударних БпЛА:

східніше Харкова, курс північно-західний;

на межі Київщини та Черкащини, курс західний;

в північно-східній частині Кіровоградщини, курс південно-західний;

на Сумщині, курс західний/південно-західний.

О 23:03 стало відомо про:

БпЛА з Сумщини в напрямку Чернігівщини та Полтавщини;

БпЛА східніше Чернігова, курс південно-західний;

БпЛА на заході Черкащини, курс південний.

О 00:44 стало відомо про ударні БпЛА в західній та південній частинах Сумщини, які постійно змінюють курс.

Мапа alerts.in.ua

О 1:07 стало відомо про БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину

О 3:16 пролунав відбій загрози ударних БпЛА.