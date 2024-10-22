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Россия снова атаковала Украину ударными дронами

Евгений Кизилов, Татьяна ОлейникВторник, 22 октября 2024, 00:51
Россия снова атаковала Украину ударными дронами
фото: Getty Images

Россия запустила ряд ударных беспилотников по территории Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Детали: Первое сообщение об угрозе применения ударных БПЛА появилось в 20:05. Речь шла о Харьковской области.

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Через несколько минут угроза распространилась на Сумскую область.

В 20:30 Воздушные силы сообщили, что БПЛА летят в юго-восточной части Днепропетровщины, курс северный.

Затем дроны залетели на Сумщину, курс южный. После чего они оказались на границе Сумской и Полтавской областей, курс западный.

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Также ВС предупредили, что в Черниговской и Полтавской областях существует угроза применения баллистического вооружения. На Запорожье тактическая авиация РФ запустила КАБ.

По состоянию на 22:06 стало известно о движении ударных БпЛА на Сумщине, курс южный; в западной части Полтавщины, курс юго-западный и в восточной части Черкасской области, курс юго-западный.

В 22:33 военные предупредили о движении ударных БПЛА:

  • восточнее Харькова, курс северо-западный;
  • на границе Киевской и Черкасской областей, курс западный;
  • в северо-восточной части Кировоградщины, курс юго-западный;
  • на Сумщине, курс западный/юго-западный.

В 23:03 стало известно о:

  • БпЛА с Сумщины в направлении Черниговщины и Полтавщины;
  • БпЛА восточнее Чернигова, курс юго-западный;
  • БпЛА на западе Черкасской области, курс южный.

В 00:44 стало известно об ударных БпЛА в западной и южной частях Сумщины, которые постоянно меняют курс.

Карта alerts.in.ua
Карта alerts.in.ua

В 1:07 стало известно о БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.

В 3:16 прозвучал отбой угрозы ударных БпЛА.

беспилотникиУкраинавойна
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