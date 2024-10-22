Енн Епплбаум, на врученні Премії миру у Німеччині, закликала озброїти Україну

Американська журналістка та історикиня Енн Епплбаум під час отримання престижної Премії миру німецької книготоргівлі закликала підтримати Україну зброєю, щоб домогтися військової поразки Росії.

Джерело: "Голос Америки"

Пряма мова: "Якщо є хоча б невеликий шанс, що військова поразка може допомогти покласти край цьому жахливому культу насильства в Росії, як колись військова поразка поклала край культу насильства в Німеччині, ми повинні цим скористатися".

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Деталі: Доведення пацифізму до його логічного завершення, за словами Епплбаум, "означатиме, що ми повинні погодитися на військове завоювання України, на культурне знищення України, на будівництво концтаборів в Україні, на викрадення дітей в Україні".

Як пишуть оглядачі, у Німеччині багато хто сумнівається щодо постачання зброї Україні, тому що підтримують ідею пацифізму після німецької агресії Гітлера в час II Світової війни. Мовляв, вони хвилюються, що озброєння України може спричинити поширення війни за межі українських кордонів на решту Європи.

"Дехто навіть закликає до миру, урочисто посилаючись на "уроки німецької історії", — каже Епплбаум. - Оскільки я сьогодні тут, приймаючи премію миру, (мені) здається, це слушний момент, щоб зазначити: фраза "я хочу миру" не завжди є моральним аргументом".

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За її словами, пацифізм перед обличчям російської агресії є нічим іншим як готовність прийняти диктатуру.

Вона закликала німців не бути пацифістами - людьми, які засуджують війни або конфлікти у будь-якій формі: "Навпаки, ми вже майже впродовж століття знаємо, що вимога пацифізму перед обличчям агресивної диктатури, яка прогресує, може просто означати умиротворення та прийняття цієї диктатури".

За її словами, "справжній урок" з історії Німеччини повинен полягати в тому, що німці "мають особливу відповідальність відстоювати свободу і йти на ризик, роблячи це".

Як повідомило німецьке інформаційне агентство dpa, заяви Епплбаум щодо підтримки України зброєю викликали деяку критику у Німеччині, зокрема, від Карін Шмідт-Фрідеріхс, голови Асоціації видавців і книготорговців Німеччини, яка присуджує премію.

Втім під час вручення її промова викликала бурхливі аплодисменти, повідомляє агенція. На події Епплбаум супроводжував її чоловік - міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Довідково: Премією миру німецької книготоргівлі нагороджують людей, які зробили внесок у втілення ідеї миру в реальність через літературу, науку чи мистецтво. Її присуджують з 1950 року, зараз вона становить 25 тисяч євро. Торік цю нагороду отримав британсько-індійський письменник Салман Рушді за його наполегливу літературну діяльність, попри десятиліття погроз і насильства проти нього.

Урочистості з Енн Епплбаум пройшли у церкві Святого Павла у Франкфурті - місце, де, як вважається, зародилась німецька парламентська демократія.

Енн Епплбаум пише для журналу The Atlantic. Вона також є авторкою книжки книг про тоталітаризм у Східній Європі, зокрема "Червоний голод", "ГУЛАГ", "Залізна завіса". У 2004 році у США її нагородили престижною Пулітцерівською премією.

Її остання книга вийшла у 2024 році англійською мовою "Автократія. Диктатори, які хочуть керувати світом".

Нагадаємо: Американська журналістка й письменниця Енн Епплбаум здобула Премію миру німецьких книговидавців завдяки дослідженням політичних режимів сучасності та недалекого минулого.