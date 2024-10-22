Энн Эпплбаум, на вручении Премии мира в Германии, призвала вооружить Украину

Американская журналистка и историк Энн Эпплбаум во время получения престижной Премии мира немецкой книготорговли призвала поддержать Украину оружием, чтобы добиться военного поражения России.

Источник: "Голос Америки"

Прямая речь: "Если есть хотя бы небольшой шанс, что военное поражение может помочь положить конец этому ужасному культу насилия в России, как когда-то военное поражение положило конец культу насилия в Германии, мы должны этим воспользоваться".

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Детали: Доведение пацифизма до его логического завершения, по словам Эпплбаум, "будет означать, что мы должны согласиться на военное завоевание Украины, на культурное уничтожение Украины, на строительство концлагерей в Украине, на похищение детей в Украине".

Как пишут обозреватели, в Германии многие сомневаются относительно поставок оружия Украине, потому что поддерживают идею пацифизма после немецкой агрессии Гитлера во время II Мировой войны. Мол, они волнуются, что вооружение Украины может привести к распространению войны за пределы украинских границ на остальную Европу.

"Некоторые даже призывают к миру, торжественно ссылаясь на "уроки немецкой истории", - говорит Эпплбаум. - Поскольку я сегодня здесь, принимая премию мира, (мне) кажется, это подходящий момент, чтобы отметить: фраза "я хочу мира" не всегда является моральным аргументом".

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По ее словам, пацифизм перед лицом российской агрессии является ничем иным как готовность принять диктатуру.

Она призвала немцев не быть пацифистами - людьми, которые осуждают войны или конфликты в любой форме: "Напротив, мы уже почти на протяжении века знаем, что требование пацифизма перед лицом прогрессирующей агрессивной диктатуры может просто означать умиротворение и принятие этой диктатуры".

По ее словам, "настоящий урок" из истории Германии должен заключаться в том, что немцы "имеют особую ответственность отстаивать свободу и идти на риск, делая это".

Как сообщило немецкое информационное агентство dpa, заявления Эпплбаум о поддержке Украины оружием вызвали некоторую критику в Германии, в частности, от Карин Шмидт-Фридерихс, председателя Ассоциации издателей и книготорговцев Германии, которая присуждает премию.

Впрочем, во время вручения ее речь вызвала бурные аплодисменты, сообщает агентство. На событии Эпплбаум сопровождал ее муж - министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Справочно: Премией мира немецкой книготорговли награждают людей, которые внесли вклад в воплощение идеи мира в реальность через литературу, науку или искусство. Ее присуждают с 1950 года, сейчас она составляет 25 тысяч евро. В прошлом году эту награду получил британско-индийский писатель Салман Рушди за его настойчивую литературную деятельность, несмотря на десятилетия угроз и насилия против него.

Торжества с Энн Эпплбаум прошли в церкви Святого Павла во Франкфурте - место, где, как считается, зародилась немецкая парламентская демократия.

Энн Эпплбаум пишет для журнала The Atlantic. Она также является автором книги книг о тоталитаризме в Восточной Европе, в частности "Красный голод", "ГУЛАГ", "Железный занавес". В 2004 году в США ее наградили престижной Пулитцеровской премией.

Ее последняя книга вышла в 2024 году на английском языке "Автократия. Диктаторы, которые хотят управлять миром".

Напомним: Энн Эпплбаум получила Премию мира немецких книгоиздателей благодаря исследованиям политических режимов современности и недалекого прошлого.