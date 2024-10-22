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В австралійському парламенті королю Британії Чарльзу кричали "Ти не мій король!"

Олена ІвашківВівторок, 22 жовтня 2024, 02:54
В австралійському парламенті королю Британії Чарльзу кричали Ти не мій король!
Скриншот відео

У понеділок після промови короля Британії Чарльза у австралійському парламенті сенаторка від корінного народу Лідія Торп почала кричати: "Ти не мій король!".

Джерело: CNN

Деталі: З задньої частини залу незалежна сенаторка Торп кричала королівській парі: "Поверніть нам нашу землю, віддайте нам те, що ви вкрали", а співробітники служби безпеки почали виводити її геть.

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Це відбулося під час візиту короля Чарльза і королеви Камілли до столиці Австралії Канберри, де вони зустрілися з лідерами країни, в тому числі з прем'єр-міністром Ентоні Албанезом.

Під час своєї промови король Чарльз визнав австралійський народ "перших націй", який жив на цій землі десятки тисяч років до прибуття британських поселенців понад 230 років тому.

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Пряма мова: "Протягом усього мого життя австралійські "перші нації" надавали мені велику честь, так щедро ділячись своїми історіями та культурою.

Я можу лише сказати, наскільки мій власний досвід був сформований і зміцнений такою традиційною мудрістю".

Деталі: Раніше перед будівлею парламенту відбулася традиційна церемонія вітання королівського подружжя аборигенами, але для багатьох корінних жителів країни вони не є бажаними гостями.

Прибуття британських поселенців до Австралії призвело до масових вбивств корінних жителів у сотнях місць по всій країні аж до 1930-х років. Їхні предки досі страждають від расизму та системної дискримінації в країні, яка так і не змогла виправити багатовікову несправедливість.

Торп, жінка з племені ДжабВуррунг Гуннаї Гундітджмара і раніше висловлювала свої запеклі заперечення проти британської монархії.

Корінні народи Австралії ніколи не поступалися суверенітетом і ніколи не брали участі в договірному процесі з Британською короною. Австралія залишається країною Співдружності з королем як главою держави.

Під час церемонії присяги у 2022 році Торп назвала тодішню главу держави Австралії "колонізаторкою Її Величностю королевою Єлизаветою II", і її попросили скласти присягу ще раз. Вона зробила це, піднявши вгору один кулак.

Велика БританіяАвстралія
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