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В австралийском парламенте королю Британии Чарльзу кричали "Ты не мой король!"

Алена ИвашкивВторник, 22 октября 2024, 02:54
В австралийском парламенте королю Британии Чарльзу кричали Ты не мой король!
Скриншот видео

В понедельник после речи короля Британии Чарльза в австралийском парламенте сенатор от коренного народа Лидия Торп начала кричать: "Ты не мой король!".

Источник: CNN

Детали: Из задней части зала независимая сенатор Торп кричала королевской паре: "Верните нам нашу землю, отдайте нам то, что вы украли", а сотрудники службы безопасности начали выводить ее прочь.

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Это произошло во время визита короля Чарльза и королевы Камиллы в столицу Австралии Канберру, где они встретились с лидерами страны, в том числе с премьер-министром Энтони Албанезом.

Во время своей речи король Чарльз признал австралийский народ "первых наций", который жил на этой земле десятки тысяч лет до прибытия британских поселенцев более 230 лет назад.

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Прямая речь: "На протяжении всей моей жизни австралийские "первые нации" оказывали мне большую честь, так щедро делясь своими историями и культурой.

Я могу лишь сказать, насколько мой собственный опыт был сформирован и укреплен такой традиционной мудростью".

Детали: Ранее перед зданием парламента состоялась традиционная церемония приветствия королевской четы аборигенами, но для многих коренных жителей страны они не являются желанными гостями.

Прибытие британских поселенцев в Австралию привело к массовым убийствам коренных жителей в сотнях мест по всей стране вплоть до 1930-х годов. Их предки до сих пор страдают от расизма и системной дискриминации в стране, которая так и не смогла исправить многовековую несправедливость.

Торп, женщина из племени ДжабВуррунг Гуннаи Гундитджмара и раньше высказывала свои яростные возражения против британской монархии.

Коренные народы Австралии никогда не уступали суверенитетом и никогда не участвовали в договорном процессе с Британской короной. Австралия остается страной Содружества с королем как главой государства.

Во время церемонии присяги в 2022 году Торп назвала тогдашнюю главу государства Австралии "колонизаторкой Ее Величеством королевой Елизаветой II", и ее попросили принести присягу еще раз. Она сделала это, подняв вверх один кулак.

ВеликобританияАвстралия
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