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450 тис. доларів і російський паспорт: СБУ затримала керівницю МСЕК Миколаївщини

Іван Д'яконовВівторок, 22 жовтня 2024, 09:31
450 тис. доларів і російський паспорт: СБУ затримала керівницю МСЕК Миколаївщини
Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила керівницю Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи на корупційних схемах, пов’язаних з ухиленням від мобілізації.

Джерело: СБУ та Офіс Генерального прокурора

Деталі: За джерелами УП, мова йде про Віру Бєлякову. Під час обшуків у посадовиці виявлено понад 450 тисяч доларів готівкою, а також колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами. 

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Значна частина цих коштів і цінностей була захована в квартирі її сина, який є інтерном медичного вишу. У сина також знайшли російський паспорт, отриманий у консульстві Росії в Одесі до початку повномасштабного вторгнення.

Віра Бєлякова та її син. Фото з соцмереж
Віра Бєлякова та її син. Фото з соцмереж

За інформацією слідства, протягом 2015-2023 років керівниця центру задекларувала офіційний дохід близько 2 млн грн. Щоб приховати незаконні доходи, вона оформила на сина три незадекларовані квартири.

Дослівно СБУ: "Крім того встановлено, що у 2023 році посадовиця оформила собі та сину 2-гу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат".

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Фото: прокуратура
Фото: прокуратура

Деталі: Наразі вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру та подальшого обрання запобіжного заходу.

Передісторія: 

  • На початку жовтня у керівниці Хмельницького обласного МСЕК Тетяни Крупи в робочому кабінеті виявили 100 тис. доларів, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.
  • Вдома у посадовиці вилучили 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти. Під час проведення слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши через вікно дві сумки з пів мільйоном доларів.

корупціяухилянтиМиколаївська область
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