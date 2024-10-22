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450 тыс. долларов и российский паспорт: СБУ задержала руководительницу МСЭК Николаевщины

Иван ДьяконовВторник, 22 октября 2024, 09:31
450 тыс. долларов и российский паспорт: СБУ задержала руководительницу МСЭК Николаевщины
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила руководительницу Николаевского областного центра медико-социальной экспертизы на коррупционных схемах, связанных с уклонением от мобилизации.

Источник: СБУ и Офис Генерального прокурора

Детали: Согласно источникам УП, речь идет о Вере Беляковой. Во время обысков у чиновницы обнаружено более 450 тысяч долларов наличными, а также коллекцию ювелирных изделий, которые она прятала по разным адресам. 

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Значительная часть этих средств и ценностей была спрятана в квартире ее сына, который является интерном медицинского вуза. У сына также нашли российский паспорт, полученный в консульстве России в Одессе до начала полномасштабного вторжения.

Вера Белякова и ее сын. Фото из соцсетей
Вера Белякова и ее сын. Фото из соцсетей

По информации следствия, в течение 2015-2023 годов руководитель центра задекларировала официальный доход около 2 млн грн. Чтобы скрыть незаконные доходы, она оформила на сына три незадекларированные квартиры.

Дословно СБУ: "Кроме того установлено, что в 2023 году чиновница оформила себе и сыну 2-ю группу инвалидности для получения от государства дополнительных льгот и социальных выплат".

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Фото: прокуратура
Фото: прокуратура

Детали: Сейчас решается вопрос о уведомлении чиновнице о подозрении и дальнейшего избрания меры пресечения.

Предыстория:

  • В начале октября у руководительницы Хмельницкого областного МСЭК Татьяны Крупы в рабочем кабинете обнаружили 100 тыс. долларов, медицинские документы с признаками подделки, а также списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.
  • Кроме того, дома у чиновницы изъяли 5 млн. 244 тыс. долларов, 300 тыс. евро, более 5 млн. грн, брендовые украшения, а также документы, которые могут указывать на отмывание денег через различные бизнес-проекты. Во время проведения следственных действий руководитель МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив через окно две сумки с полумиллионом долларов.

коррупцияуклонистыНиколаевская область
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