450 тыс. долларов и российский паспорт: СБУ задержала руководительницу МСЭК Николаевщины

Служба безопасности Украины разоблачила руководительницу Николаевского областного центра медико-социальной экспертизы на коррупционных схемах, связанных с уклонением от мобилизации.

Источник: СБУ и Офис Генерального прокурора

Детали: Согласно источникам УП, речь идет о Вере Беляковой. Во время обысков у чиновницы обнаружено более 450 тысяч долларов наличными, а также коллекцию ювелирных изделий, которые она прятала по разным адресам.

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Значительная часть этих средств и ценностей была спрятана в квартире ее сына, который является интерном медицинского вуза. У сына также нашли российский паспорт, полученный в консульстве России в Одессе до начала полномасштабного вторжения.

Вера Белякова и ее сын. Фото из соцсетей

По информации следствия, в течение 2015-2023 годов руководитель центра задекларировала официальный доход около 2 млн грн. Чтобы скрыть незаконные доходы, она оформила на сына три незадекларированные квартиры.

Дословно СБУ: "Кроме того установлено, что в 2023 году чиновница оформила себе и сыну 2-ю группу инвалидности для получения от государства дополнительных льгот и социальных выплат".

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Фото: прокуратура

Детали: Сейчас решается вопрос о уведомлении чиновнице о подозрении и дальнейшего избрания меры пресечения.

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