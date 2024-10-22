МЗС Естонії звільнило співробітницю через наукову роботу про "український націоналізм"

МЗС Естонії звільнило співробітницю свого посольства в Туреччині через її наукову роботу про націоналізм в Україні, переповнену кремлівськими наративами.

Джерело: Postimees, пише "Європейська правда"

Деталі: Марія Саранцева працювала секретарем візової секції в посольстві Естонії в Анкарі. 7 березня цього року вона представила свою наукову роботу в університет Хаджі Байрама Велі, і 28 травня університет її затвердив.

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Робота під назвою "Зростання націоналізму в Україні: психоаналітичний підхід Еріха Фромма" була опублікована в науковому журналі Journal of Crises and Political Research, який виходить двічі на рік.

У своїй роботі, яка ґрунтується переважно на російських джерелах, Саранцева стверджує, що коріння українського націоналізму лежать у травмі, спричиненій розпадом Радянського Союзу.

Вона називає Революцію гідності 2013-2014 років в Україні "держпереворотом", проводить паралелі між сучасною Україною і нацистською Німеччиною, а також називає російське вторгнення до Донецької та Луганської областей у 2014 році "відділенням Луганської та Донецької республік".

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Міністерство закордонних справ Естонії не бачило можливості продовжувати співпрацю з авторкою дослідження, сповненого кремлівськими наративами.

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