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МИД Эстонии уволил сотрудницу из-за научной работы об "украинском национализме"

Кристина Бондарева, Иван ДьяконовВторник, 22 октября 2024, 12:01
МИД Эстонии уволил сотрудницу из-за научной работы об украинском национализме
Фото: Getty Images

МИД Эстонии уволил сотрудницу своего посольства в Турции из-за ее научной работы о национализме в Украине, переполненной кремлевскими нарративами.

Источник: Postimees, пишет "Европейская правда"

Детали: Мария Саранцева работала секретарем визовой секции в посольстве Эстонии в Анкаре. 7 марта этого года она представила свою научную работу в университет Хаджи Байрама Вели, и 28 мая университет ее утвердил.

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Работа под названием "Рост национализма в Украине: психоаналитический подход Эриха Фромма" была опубликована в научном журнале Journal of Crises and Political Research, который выходит дважды в год.

В своей работе, основанной преимущественно на российских источниках, Саранцева утверждает, что корни украинского национализма лежат в травме, вызванной распадом Советского Союза.

Она называет Революцию достоинства 2013-2014 годов в Украине "госпереворотом", проводит параллели между современной Украиной и нацистской Германией, а также называет российское вторжение в Донецкую и Луганскую области в 2014 году "отделением Луганской и Донецкой республик".

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Министерство иностранных дел Эстонии не видело возможности продолжать сотрудничество с автором исследования, полного кремлевскими нарративами.

Предыстория: 

ЭстонияТурция
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