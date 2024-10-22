В одеській школі під час тривоги померла дитина – поліція

В одному з навчальних закладів у Приморському районі Одеси 21 жовтня під час повітряної тривоги померла 13-річна школярка, повідомляє обласна поліція.

Джерело: Головне управління поліції в Одеській області

Дослівно правоохоронці: "Одеські поліцейські розслідують обставини смерті 13-річної дівчинки. Зі слів вчителів, під час сигналу "Повітряна тривога", коли учні та педагоги спускалися в укриття, школярці стало зле. Вони викликали "швидку" та почали надавати дитині першу долікарську допомогу. Згодом медики, які прибули на виклик, почали реанімаційні заходи, але, на жаль, дівчинка померла".

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Деталі: На місці події працювала слідчо-оперативна група.

До ЄРДР внесли відомості за п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ з попередньою приміткою "природня смерть".

Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

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Досудове розслідування триває.