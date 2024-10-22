В одесской школе во время тревоги умер ребенок – полиция

В одном из учебных заведений в Приморском районе Одессы 21 октября во время воздушной тревоги умерла 13-летняя школьница, сообщает областная полиция.

Источник: Главное управление полиции в Одесской области

Дословно правоохранители: "Одесские полицейские расследуют обстоятельства смерти 13-летней девочки. По словам учителей, во время сигнала "Воздушная тревога", когда ученики и педагоги спускались в укрытие, школьнице стало плохо. Они вызвали "скорую" и начали оказывать ребенку первую доврачебную помощь. Позже медики, прибывшие на вызов, начали реанимационные мероприятия, но, к сожалению, девочка умерла".

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Детали: На месте события работала следственно-оперативная группа.

В ЕРДР внесли сведения по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК с предварительной пометкой "естественная смерть".

Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

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Досудебное расследование продолжается.