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Правоохоронці інсценували вбивство одеського бізнесмена, якого замовили спецслужби РФ

Валентина РоманенкоВівторок, 22 жовтня 2024, 13:07
Правоохоронці інсценували вбивство одеського бізнесмена, якого замовили спецслужби РФ
фото прокуратури

На Одещині правоохоронці попередили скоєння замовного вбивства бізнесмена і голови громадського формування.

Джерело: Нацпол, ОГП, СБУ, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Дослівно НПУ: "У результаті вдало проведеної правоохоронцями спецоперації було затримано замовника, який організував вчинення злочину. Ним виявився 43-річний житель іншої області".

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Геннадій Бейбутян

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про 56-річного жителя Одеси, бізнесмена Геннадія Бейбутяна, про "вбивство" якого раніше повідомляли ЗМІ. За даними слідства, затриманий підозрюваний отримав завдання щодо вбивства від спецслужб РФ. 

Зазначається, що отримавши інформацію про підготовку вбивства, слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області спільно із працівниками Управління СБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури спланували та провели спецоперацію для документування злочину й затримання замовника.  

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Правоохоронці інсценували вбивство Бейбутяна, зробили фото та відео як доказ "виконаного" замовлення і віддали "виконавцю" злочину для передачі замовнику.

Вказано, що під час отримання "звіту" останнього затримали.

За вбивство людини організатору мали заплатити 80 тисяч доларів, з яких 70 тисяч доларів він пообіцяв виконавцю.

Під час затримання у зловмисника поліцейські вилучили предмет, який, за попереднім висновком фахівців, є ручною осколковою гранатою, та скерували на експертизу.

За наявності достатніх доказів слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у замаху на вбивство, вчиненому з корисливих мотивів на замовлення, а також у незаконному поводженні з вибуховими пристроями.

Зазначається, що суд задовольнив клопотання правоохоронців та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді безальтернативного арешту.

Досудове розслідування триває.

В ході подальшого слідства поліцейські спільно з СБУ встановлюватимуть мотиви злочину та інших осіб, які можуть бути причетні до нього, додають в НПУ.

Дослівно ОГП: "Перевіряється причетність підозрюваного до організації посягань на життя інших українських діячів на замовлення спецслужб РФ, а також інших злочинів проти основ національної безпеки України. 

За попередніми даними, у вересні 2024 року підозрюваний прибув до Одеси для виконання іншого завдання спецслужб РФ – організації ліквідації відомого одеського громадського активіста за винагороду у 100 тис доларів США".

Довідково: Бейбутян очолює громадське формування з охорони громадського порядку "Підрозділ сприяння правоохоронним органам".

Це формування патрулювало місто під час комендантської години та супроводжувало працівників ТЦК.

При цьому організація фігурувала в корупційному розслідуванні про видачу своїх посвідчень за гроші. Наприкінці вересня 2024 року, заступника голови ГФ "ПСПО" затримали за підозрою в допомозі військовозобов'язаним в ухиленні від мобілізації.

У вересні 2021 року, Бейбутян фігурував у скандалі щодо незаконного захоплення влади в кооперативі "Лагуна" та нападу на журналістів, які приїхали висвітлювати цю тему.

ОдесаполіціяСБУОфіс генпрокурора
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