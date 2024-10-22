Правоохранители инсценировали убийство одесского бизнесмена, которого заказали спецслужбы РФ

В Одесской области правоохранители предупредили совершение заказного убийства бизнесмена и главы общественного формирования.

Источник: Нацпол, ОГП, СБУ, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно НПУ: "В результате удачно проведенной правоохранителями спецоперации был задержан заказчик, который организовал совершение преступления. Им оказался 43-летний житель другой области".

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Геннадий Бейбутян

Детали: По данным источника УП, речь идет о 56-летнем жителе Одессы, бизнесмене Геннадии Бейбутяне, об "убийстве" которого ранее сообщали СМИ. По данным следствия, задержанный подозреваемый получил задание по убийству от спецслужб РФ.

Отмечается, что получив информацию о подготовке убийства, следователи следственного управления Главного управления Национальной полиции в Одесской области совместно с работниками Управления СБУ в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры спланировали и провели спецоперацию для документирования преступления и задержания заказчика.

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Правоохранители инсценировали убийство Бейбутяна, сделали фото и видео как доказательство "выполненного" заказа и отдали "исполнителю" преступления для передачи заказчику.

Указано, что во время получения "отчета" последнего задержали.

За убийство человека организатору должны были заплатить 80 тысяч долларов, из которых 70 тысяч долларов он пообещал исполнителю.

Во время задержания у злоумышленника полицейские изъяли предмет, который, по предварительному заключению специалистов, является ручной осколочной гранатой, и направили на экспертизу.

При наличии достаточных доказательств следователи полиции сообщили фигуранту о подозрении в покушении на убийство, совершенном из корыстных побуждений на заказ, а также в незаконном обращении со взрывными устройствами.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и избрал подозреваемому меру пресечения в виде безальтернативного ареста.

Досудебное расследование продолжается.

В ходе дальнейшего следствия полицейские совместно с СБУ будут устанавливать мотивы преступления и других лиц, которые могут быть причастны к нему, добавляют в НПУ.

Дословно ОГП: "Проверяется причастность подозреваемого к организации посягательств на жизнь других украинских деятелей по заказу спецслужб РФ, а также других преступлений против основ национальной безопасности Украины.

По предварительным данным, в сентябре 2024 года подозреваемый прибыл в Одессу для выполнения другого задания спецслужб РФ - организации ликвидации известного одесского общественного активиста за вознаграждение в 100 тыс долларов США".

Справка: Бейбутян возглавляет общественное формирование по охране общественного порядка "Подразделение содействия правоохранительным органам".

Это формирование патрулировало город во время комендантского часа и сопровождало работников ТЦК.

При этом организация фигурировала в коррупционном расследовании о выдаче своих удостоверений за деньги. В конце сентября 2024 года, заместителя председателя ГФ "ПСПО" задержали по подозрению в помощи военнообязанным в уклонении от мобилизации.

В сентябре 2021 года, Бейбутян фигурировал в скандале о незаконном захвате власти в кооперативе "Лагуна" и нападении на журналистов, которые приехали освещать эту тему.