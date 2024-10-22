ЄС надасть Україні позику на 35 млрд євро з використанням російських активів – рішення Європарламенту

Європарламент схвалив надання Україні позики ЄС на 35 млрд євро у рамках великого кредиту G7 на близько 45 млрд євро – його гаситимуть із використанням прибутків від заморожених активів РФ.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Таке рішення підтримали 518 парламентарів, проти проголосували 56 присутніх. Перед цим кілька годин тривали дебати.

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Пряма мова президентки Європарламенту Роберти Метсоли: "Цим голосуванням ми надсилаємо потужний сигнал – що ми використовуємо прибутки від російських заморожених активів на підтримку України і Росія як країна-агресор повинна заплатити – і заплатить".

Зазначається, що фінальна сума, яку ЄС надасть як позику, може бути меншою – залежно від того, які внески зроблять інші країни G7.

Передісторія:

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