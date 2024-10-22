ЄС надасть Україні позику на 35 млрд євро з використанням російських активів – рішення Європарламенту
Вівторок, 22 жовтня 2024, 13:50
Європарламент схвалив надання Україні позики ЄС на 35 млрд євро у рамках великого кредиту G7 на близько 45 млрд євро – його гаситимуть із використанням прибутків від заморожених активів РФ.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Таке рішення підтримали 518 парламентарів, проти проголосували 56 присутніх. Перед цим кілька годин тривали дебати.
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Пряма мова президентки Європарламенту Роберти Метсоли: "Цим голосуванням ми надсилаємо потужний сигнал – що ми використовуємо прибутки від російських заморожених активів на підтримку України і Росія як країна-агресор повинна заплатити – і заплатить".
Зазначається, що фінальна сума, яку ЄС надасть як позику, може бути меншою – залежно від того, які внески зроблять інші країни G7.
Передісторія:
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- Вранці 22 жовтня Британія офіційного оголосила свою частку внеску у межах кредиту "сімки" – майже 3 млрд доларів.
- За останніми даними ЗМІ, США готові надати Україні у рамках кредиту G7 до 20 млрд доларів. Донедавна очікувалося, що внесок Вашингтона буде меншим, ніж планувалося спочатку, оскільки ЄС (через спротив Угорщини) не зміг запровадити запобіжник-гарантію, що російські активи залишаться замороженими щонайменше на три роки.