ЕС предоставит Украине заем на 35 млрд евро с использованием российских активов – решение Европарламента

Европарламент одобрил предоставление Украине займа ЕС на 35 млрд евро в рамках большого кредита G7 на около 45 млрд евро – его будут гасить с использованием доходов от замороженных активов РФ.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Такое решение поддержали 518 парламентариев, против проголосовали 56 присутствующих. Перед этим несколько часов продолжались дебаты.

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Прямая речь президента Европарламента Роберты Метсолы: "Этим голосованием мы посылаем мощный сигнал – что мы используем доходы от российских замороженных активов на поддержку Украины и Россия как страна-агрессор должна заплатить – и заплатит".

Отмечается, что финальная сумма, которую ЕС предоставит в качестве займа, может быть меньше – в зависимости от того, какие взносы сделают другие страны G7.

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