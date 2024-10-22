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ЕС предоставит Украине заем на 35 млрд евро с использованием российских активов – решение Европарламента

Ирина Балачук, Мария ЕмецВторник, 22 октября 2024, 13:50
ЕС предоставит Украине заем на 35 млрд евро с использованием российских активов – решение Европарламента
Фото с сайта ЕП

Европарламент одобрил предоставление Украине займа ЕС на 35 млрд евро в рамках большого кредита G7 на около 45 млрд евро – его будут гасить с использованием доходов от замороженных активов РФ.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Такое решение поддержали 518 парламентариев, против проголосовали 56 присутствующих. Перед этим несколько часов продолжались дебаты.

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Прямая речь президента Европарламента Роберты Метсолы: "Этим голосованием мы посылаем мощный сигнал – что мы используем доходы от российских замороженных активов на поддержку Украины и Россия как страна-агрессор должна заплатить – и заплатит".

Отмечается, что финальная сумма, которую ЕС предоставит в качестве займа, может быть меньше – в зависимости от того, какие взносы сделают другие страны G7.

Предыстория:

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  • Утром 22 октября Великобритания официального объявила свою долю взноса в рамках кредита "семерки" – почти 3 млрд долларов.
  • По последним данным СМИ, США готовы предоставить Украине в рамках кредита G7 до 20 млрд долларов. До недавнего времени ожидалось, что вклад Вашингтона будет меньше, чем планировалось изначально, поскольку ЕС (из-за сопротивления Венгрии) не смог ввести предохранитель-гарантию, что российские активы останутся замороженными минимум на три года.

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