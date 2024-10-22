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Синоптики обіцяють теплі дні та прохолодні ночі, в західних областях можливі тумани

Анастасія ПроцВівторок, 22 жовтня 2024, 14:45
Синоптики обіцяють теплі дні та прохолодні ночі, в західних областях можливі тумани
Ілюстративне фото: Getty Images

У середу та четвер в Україну очікує тепла погода з денною температурою до 19°C і прохолодними ночами. У західних областях можливі тумани, а в Києві синоптики обіцяють суху погоду.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У середу вітер очікується південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7 градусів тепла, на узбережжі Чорного моря до 10 градусів. Вдень температура сягатиме 11-16°, у південній частині країни 14-19°. 

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У Києві 23 жовтня буде без опадів. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 12-14°. 

24 жовтня вночі та вранці в Житомирській, Вінницькій та західних областях України місцями очікується туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на півдні країни 5-10°, Удень температура підніметься до 9-14°, на Закарпатті та в південній частині 12-17°. 

У столиці буде. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, удень 11-13°.

погода
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