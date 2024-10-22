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Синоптики обещают теплые дни и прохладные ночи, в западных областях возможны туманы

Анастасия ПроцВторник, 22 октября 2024, 14:45
Синоптики обещают теплые дни и прохладные ночи, в западных областях возможны туманы
Иллюстративное фото: Getty Images

В среду и четверг в Украине ожидает теплая погода с дневной температурой до 19°C и прохладными ночами. В западных областях возможны туманы, а в Киеве синоптики обещают сухую погоду.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В среду ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7 градусов тепла, на побережье Черного моря до 10 градусов. Днем температура будет достигать 11-16°, в южной части страны 14-19°.

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В Киеве 23 октября будет без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 12-14°.

24 октября ночью и утром в Житомирской, Винницкой и западных областях Украины местами ожидается туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на юге страны 5-10°, Днем температура поднимется до 9-14°, на Закарпатье и в южной части 12-17°.

В столице будет. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.

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