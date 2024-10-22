РФ ударила КАБом по багатоповерхівці у Мирнограді: є загибла та поранені

У вівторок зранку росіяни скинули на п'ятиповерховий будинок у Мирнограді Донецької області керовану авіабомбу КАБ-250. Наразі відомо про одну загиблу людину та двох поранених.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у соцмережах

Фото: ОВА

Деталі: За його інформацією, внаслідок удару пошкодження різного ступеня отримали ще сім будинків.

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Наразі пошуково-рятувальна операція тимчасово призупинена через загрозливу безпекову ситуацію.

Філашкін закликав усіх цивільних, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури, виїхати до більш безпечних регіонів.