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РФ ударила КАБом по багатоповерхівці у Мирнограді: є загибла та поранені

Євген КізіловВівторок, 22 жовтня 2024, 15:45
РФ ударила КАБом по багатоповерхівці у Мирнограді: є загибла та поранені
Наслідки російського удару по Мирнограду. Фото: ОВА

У вівторок зранку росіяни скинули на п'ятиповерховий будинок у Мирнограді Донецької області керовану авіабомбу КАБ-250. Наразі відомо про одну загиблу людину та двох поранених.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у соцмережах

 
Фото: ОВА

Деталі: За його інформацією, внаслідок удару пошкодження різного ступеня отримали ще сім будинків.

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Наразі пошуково-рятувальна операція тимчасово призупинена через загрозливу безпекову ситуацію.

Філашкін закликав усіх цивільних, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури, виїхати до більш безпечних регіонів.

 
Фото: ОВА

Донецька областьвійнажертви
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