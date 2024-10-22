РФ ударила КАБом по многоэтажке в Мирнограде: есть погибший и раненые

Во вторник утром россияне сбросили на пятиэтажный дом в Мирнограде Донецкой области управляемую авиабомбу КАБ-250. Известно об одном погибшем человеке и двух раненых.

Источник: председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в соцсетях

Фото: ОВА

Детали: По его информации, в результате удара повреждения различной степени получили еще семь домов.

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Сейчас поисково-спасательная операция временно приостановлена из-за угрожающей ситуации с безопасностью.

Филашкин призвал всех гражданских, кто не задействован в работе критической инфраструктуры, выехать в более безопасные регионы.