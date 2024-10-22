У Польщі завершили ремонтні роботи на кладовищі воїнів УНР

У місті Каліш на заході Польщі завершили ремонтні роботи на кладовищі воїнів УНР Каліш-Щипйорно, що тривали з 2023 року.

Джерело: колишній голова Обʼєднання українців у Польщі Юрій Рейт, який займається впорядкуванням українських військових поховань у сусідній країні, в коментарі "Укрінформу", "Європейська правда"

Деталі: За словами Рейта, на кладовищі встановлено 240 хрестів, більшість має металеве обрамлення.

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Під час ремонтних робіт було знято верхній пласт землі та зібрано фрагменти оригінальних довоєнних хрестів, які були під землею. Було вирішено вкласти ці елементи у нові металеві хрести.

За оцінками, на цьому кладовищі у довоєнний час було до 400 хрестів на могилах. За архівними даними встановлено наявність трьох сотень, а також підтверджені 190 прізвищ похованих людей.

Рейт зауважив, що значною мірою це вдалося зробити завдяки архівам і книжкам історика з Перемишля Олександра Колянчука.

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Тут також виявили кілька єврейських і кримськотатарських поховань – ці люди також служили у війську УНР.

Військовий цвинтар діяв з 1921 по 1940 рік. Після приходу радянської армії на кладовищі був підірваний монумент у пам'ять про вояків УНР. До 1992 року тут випасали худобу.

Процес відновлення розпочався в 1990 році, коли Рейт направив офіційний лист до мерії Каліша та Ради охорони пам’яті боротьби та мучеництва Польщі, та тривав до 1999 року, коли цю територію було загороджено. Але далі у відновленні виникла пауза аж до 2013 року, коли тут було знято верхній пласт землі й виявлено залишки козацьких хрестів.

Власне реновація розпочалася 2023 року зусиллями української і польської сторін.

На кладовищі також встановлено гранітний монумент із тризубом, подібний до знищеного радянською армією. На ньому є напис українською мовою "Тим, що вмерли, але не зрадили України. Українська Армія". На інформаційній таблиці на вході на кладовище і біля памʼятника зазначено 190 прізвищ похованих.

Відновлення кладовища відбулося за сприяння та участю Українського історичного товариства в Польщі, посольства України в Польщі, Національного інституту відновлення історичних памʼяток при Міністерстві культури і національної спадщини Польщі, підрядних компаній. Проєкт співфінансований Міністерством культури і національної спадщини Польщі та Офісом воєводи Великопольського воєводства.

Вартість робіт, виконаних у 2023-2024 роках, становила понад 1,2 млн злотих (понад 300 тис. доларів).

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