В Польше завершили ремонтные работы на кладбище воинов УНР

В городе Калиш на западе Польши завершили ремонтные работы на кладбище воинов УНР Калиш-Щипёрно, которые продолжались с 2023 года.

Источник: бывший председатель Объединения украинцев в Польше Юрий Рейт, который занимается благоустройством украинских воинских захоронений в стране, в комментарии "Укринформу", "Европейская правда"

Детали: По словам Рейта, на кладбище установлено 240 крестов, большинство имеет металлическое обрамление.

Реклама:

Во время ремонтных работ был снят верхний пласт земли и собраны фрагменты оригинальных довоенных крестов, которые были под землей. Было решено вложить эти элементы в новые металлические кресты.

По оценкам, на этом кладбище в довоенное время было до 400 крестов на могилах. По архивным данным установлено наличие трех сотен, а также подтверждены 190 фамилий похороненных людей.

Рейт отметил, что в значительной степени это удалось сделать благодаря архивам и книгам историка из Перемышля Александра Колянчука.

РЕКЛАМА:

Здесь также обнаружили несколько еврейских и крымскотатарских захоронений – эти люди также служили в армии УНР.

Военное кладбище действовало с 1921 по 1940 год. После прихода советской армии на кладбище был взорван монумент в память о воинах УНР. До 1992 года здесь выпасали скот.

Процесс восстановления начался в 1990 году, когда Рейт направил официальное письмо в мэрию Калиша и Совет охраны памяти борьбы и мученичества Польши, и продолжался до 1999 года, когда эта территория была огорожена. Но дальше в восстановлении возникла пауза вплоть до 2013 года, когда здесь был снят верхний пласт земли и обнаружены остатки казацких крестов.

Собственно реновация началась в 2023 году усилиями украинской и польской сторон.

На кладбище также установлен гранитный монумент с трезубцем, подобный уничтоженному советской армией. На нем есть надпись на украинском языке "Умершим, но не предавшим Украину. Украинская Армия". На информационной таблице на входе на кладбище и возле памятника указано 190 фамилий похороненных.

Восстановление кладбища состоялось при содействии и участии Украинского исторического общества в Польше, посольства Украины в Польше, Национального института восстановления исторических памятников при Министерстве культуры и национального наследия Польши, подрядных компаний. Проект софинансировали Министерство культуры и национального наследия Польши и Офис воеводы Великопольского воеводства.

Стоимость работ, выполненных в 2023-2024 годах, составила более 1,2 млн злотых (более 300 тыс. долларов).

Напомним:

Глава МИД Украины Андрей Сибига во время визита в Польшу в начале октября пообещал решить "отравляющий" вопрос эксгумаций.

1 октября Украинский институт национальной памяти заявил, что планирует включить работы по поиску и эксгумации останков поляков в Ровенской области в 2025 году.

В МИД Польши приветствовали готовность Украинского института национальной памяти возобновить работы по поиску и эксгумации жертв Волынской трагедии.

Читайте также статью главы Украинского института национальной памяти Антона Дробовича Давление вместо понимания: почему Польша не заинтересована в компромиссе с Украиной по истории.