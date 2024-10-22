Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США пообіцяли нові "потужні" санкції проти РФ

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 22 жовтня 2024, 19:31
США пообіцяли нові потужні санкції проти РФ
фото: Getty Images

Мінфін США заявляє, що наступного тижня оголосить "нові потужні санкції" проти країн, які допомагають Росії воювати проти України.

Джерело: заява міністерки фінансів США Джанет Єллен на пресконференції 22 жовтня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: За словами глави американського Мінфіну, майбутні санкції будуть спрямовані "проти тих, хто сприяє військовій машині Кремля, зокрема посередників у третіх країнах, які постачають Росії критично важливі ресурси для її армії".

Реклама:

Інших подробиць майбутніх заходів проти Росії вона не навела.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року США запровадили низку заходів, спрямованих проти джерел доходів та промислового комплексу Росії.

США в останні місяці зробили наголос на закритті лазівок, які дозволяють Москві обходити вже чинні обмеження.

РЕКЛАМА:

Нещодавно двопартійна коаліція в Конгресі США зажадала від адміністрації Байдена посилити санкції проти російської нафтосервісної галузі.

СШАРосіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни тиснуть і просунулися поблизу Покровська та Вугледара – ISW

Тисяча кожному: у Мінекономіки розповіли, як нараховуватимуть гроші

Попередні результати ЦВК Грузії вказують на перемогу партії влади

Зеленський: Україна змушена буде воювати в Європі проти КНДР

Єврокомісія привітала консенсус у G7 щодо $50 млрд для України та назвала внесок ЄС

Коли в Україні переводять годинник на зимовий час: дата і пояснення

Усі новини...
США
Зеленський: І Трамп, і Гарріс зможуть зробити "щось" щодо війни в Україні до січня
Трамп знову заговорив, що очікує фальсифікацій проти себе на виборах
Гарріс вважає, що перемога Трампа загрожує перемогою РФ над Україною
Останні новини
05:15
Вибори у Грузії: ЦВК звітує про підрахунок голосів з 97% виборчих дільниць
05:02
відеоМагучіх стала найкращою легкоатлеткою 2024 року в Європі
04:31
Deep State: Окупанти захопили Левадне і просунулися біля Шахтарського
03:45
Axios: Удар Ізраїлю підірвав можливість Ірану з виробництва балістичних ракет
03:27
Україна перейшла на "зимовий" час
03:05
футболУЄФА дискваліфікував суддів, які мали обслуговувати матч "Динамо" – "Рейнджерс"
03:55
Росіяни тиснуть і просунулися поблизу Покровська та Вугледара – ISW
03:07
Ситуація на Покровському напрямку складна, проте контрольована – Генштаб
02:57
Індія і Україна розглядають співпрацю країн в оборонній промисловості
02:37
футболМессі очолив рейтинг найкращих гравців у історії "Барселони"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: