США пообіцяли нові "потужні" санкції проти РФ

Мінфін США заявляє, що наступного тижня оголосить "нові потужні санкції" проти країн, які допомагають Росії воювати проти України.

Джерело: заява міністерки фінансів США Джанет Єллен на пресконференції 22 жовтня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: За словами глави американського Мінфіну, майбутні санкції будуть спрямовані "проти тих, хто сприяє військовій машині Кремля, зокрема посередників у третіх країнах, які постачають Росії критично важливі ресурси для її армії".

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Інших подробиць майбутніх заходів проти Росії вона не навела.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року США запровадили низку заходів, спрямованих проти джерел доходів та промислового комплексу Росії.

США в останні місяці зробили наголос на закритті лазівок, які дозволяють Москві обходити вже чинні обмеження.

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Нещодавно двопартійна коаліція в Конгресі США зажадала від адміністрації Байдена посилити санкції проти російської нафтосервісної галузі.