США пообещали новые "мощные" санкции против РФ
Минфин США заявляет, что на следующей неделе объявит "новые мощные санкции" против стран, которые помогают России воевать против Украины.
Источник: заявление министра финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции 22 октября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP
Детали: По словам главы американского Минфина, будущие санкции будут направлены "против тех, кто способствует военной машине Кремля, в частности посредников в третьих странах, которые поставляют России критически важные ресурсы для ее армии".
Других подробностей будущих мер против России она не привела.
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года США ввели ряд мер, направленных против источников доходов и промышленного комплекса России.
США в последние месяцы сделали упор на закрытии лазеек, которые позволяют Москве обходить уже действующие ограничения.
Недавно двухпартийная коалиция в Конгрессе США потребовала от администрации Байдена усилить санкции против российской нефтесервисной отрасли.