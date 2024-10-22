США пообещали новые "мощные" санкции против РФ

Минфин США заявляет, что на следующей неделе объявит "новые мощные санкции" против стран, которые помогают России воевать против Украины.

Источник: заявление министра финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции 22 октября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: По словам главы американского Минфина, будущие санкции будут направлены "против тех, кто способствует военной машине Кремля, в частности посредников в третьих странах, которые поставляют России критически важные ресурсы для ее армии".

Реклама:

Других подробностей будущих мер против России она не привела.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года США ввели ряд мер, направленных против источников доходов и промышленного комплекса России.

США в последние месяцы сделали упор на закрытии лазеек, которые позволяют Москве обходить уже действующие ограничения.

РЕКЛАМА:

Недавно двухпартийная коалиция в Конгрессе США потребовала от администрации Байдена усилить санкции против российской нефтесервисной отрасли.