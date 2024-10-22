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США пообещали новые "мощные" санкции против РФ

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 22 октября 2024, 19:31
США пообещали новые мощные санкции против РФ
фото: Getty Images

Минфин США заявляет, что на следующей неделе объявит "новые мощные санкции" против стран, которые помогают России воевать против Украины.

Источник: заявление министра финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции 22 октября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: По словам главы американского Минфина, будущие санкции будут направлены "против тех, кто способствует военной машине Кремля, в частности посредников в третьих странах, которые поставляют России критически важные ресурсы для ее армии".

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Других подробностей будущих мер против России она не привела.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года США ввели ряд мер, направленных против источников доходов и промышленного комплекса России.

США в последние месяцы сделали упор на закрытии лазеек, которые позволяют Москве обходить уже действующие ограничения.

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Недавно двухпартийная коалиция в Конгрессе США потребовала от администрации Байдена усилить санкции против российской нефтесервисной отрасли.

СШАРосcиясанкции
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