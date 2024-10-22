Генштаб: Ворог зосереджує основні зусилля на Покровському та Курахівському напрямках

За добу 22 жовтня на фронті відбулось 122 бойових зіткнення, російські війська завдали 70 авіаударів та застосували 718 дронів-камікадзе.

Джерело: дані Генштабу станом на 22:00 22 жовтня

Деталі: На Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська та Стариці. Дві ворожі атаки тривають.

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12 разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Піщаного, Петропавлівки, Колісниківки та Лозової підрозділи Сил оборони відбили дев’ять атак.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 14 разів атакували українських захисників в районах Греківки, Новомихайлівки, Тернів та Торського.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили спробу загарбників просунутись вперед в напрямку населеного пункту Бондарне.

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Основні зусилля ворог і далі прикладає на Покровському напрямку, тут, впродовж цієї доби, агресор 40 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Селидове.

На Курахівському напрямку зафіксовано 35 ворожих атак поблизу Гірника, Новодмитрівки, Гострого, Катеринівки та Антонівки. Наші захисники зупинили 21 з них. Бої тривають у 14 локаціях.

На Времівському напрямку сьогодні агресор десять разів штурмував передній край нашої оборони в напрямку Богоявленки та Великої Новосілки.

На Оріхівському напрямку вороги намагались просунутись на позиції українських військ в районі Роботиного, зазнали невдачі.

На Придніпровському напрямку Силами оборони України було зупинено чотири спроби окупантів атакувати наші позиції.