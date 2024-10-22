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Генштаб: Враг сосредотачивает основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях

Татьяна ОлейникВторник, 22 октября 2024, 23:29
Генштаб: Враг сосредотачивает основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях
Фото - Первая Президентская Бригада НГУ "Буревій"

За сутки 22 октября на фронте состоялось 122 боевых столкновения, российские войска нанесли 70 авиаударов и применили 718 дронов-камикадзе.

Источник: данные Генштаба по состоянию на 22:00 22 октября

Детали: На Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска и Старицы. Две вражеские атаки продолжаются.

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12 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Песчаного, Петропавловки, Колесниковки и Лозовой подразделения Сил обороны отбили девять атак.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска 14 раз атаковали украинских защитников в районах Грековки, Новомихайловки, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении украинские воины отбили попытку захватчиков продвинуться вперед в направлении населенного пункта Бондарное.

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Основные усилия враг и дальше прикладывает на Покровском направлении, здесь, в течение этих суток, агрессор 40 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Селидово.

На Кураховском направлении зафиксировано 35 вражеских атак вблизи Горняка, Новодмитровки, Острого, Катериновки и Антоновки. Наши защитники остановили 21 из них. Бои продолжаются в 14 локациях.

На Времовском направлении сегодня агрессор десять раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Богоявленки и Большой Новоселки.

На Ореховском направлении враги пытались продвинуться на позиции украинских войск в районе Роботино, потерпели неудачу.

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины было остановлено четыре попытки оккупантов атаковать наши позиции.

Генштаббоевые действиявойна
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