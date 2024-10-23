Генсек ООН прибув до Путіна на саміт BRICS

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув із неанонсованим візитом до російської Казані у день початку триденного саміту країн BRICS.

Джерело: "Голос Америки", "Радіо Свобода"

Деталі: Напередодні МЗС України розкритикувало ідею такого візиту: "Генсек ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. Він, однак, прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Це тільки шкодить репутації ООН".

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"Це неприйнятно", – долучився до критики такого кроку і глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс у мережі Х.

Очільник Росії Володимир Путін зустрінеться з Гутеррішем в останній день саміту BRICS – на полях саміту. Про це журналістам оголосив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

Дослівно РС: "Попри зустріч Путіна і Гутерріша, заплановану на 24 жовтня, немає жодних ознак того, що Київ або Москва готові до ширших мирних переговорів для припинення конфлікту".

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Деталі: Раніше, нагадує видання, Гутерріш постійно критикував дії Росії, заявляючи, що триваюча військова операція Москви в Україні створює "небезпечний прецедент" для світу. Глава ООН неодноразово закликав до справедливого миру, який поважатиме міжнародне право і територіальну цілісність України.

Під час зустрічі з Путіним у квітні 2022 року, через два місяці після того, як Росія почала вторгнення в Україну, Гутерріш повторив позицію ООН і обговорив пропозиції щодо гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення із зон конфлікту.

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