Генсек ООН прибыл в Россию на саммит BRICS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с неанонсированным визитом в российскую Казань в день начала трехдневного саммита стран BRICS.

Источник: "Голос Америки", "Радио Свобода"

Детали: Накануне МИД Украины раскритиковало идею такого визита: "Генсек ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Он, однако, принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Это только вредит репутации ООН".

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"Это неприемлемо", - присоединился к критике такого шага и глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис в сети Х.

Глава России Владимир Путин встретится с Гутерришем в последний день саммита BRICS - на полях саммита. Об этом журналистам объявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Дословно РС: "Несмотря на встречу Путина и Гутерриша, запланированную на 24 октября, нет никаких признаков того, что Киев или Москва готовы к более широким мирным переговорам для прекращения конфликта".

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Детали: Ранее, напоминает издание, Гутерриш постоянно критиковал действия России, заявляя, что продолжающаяся военная операция Москвы в Украине создает "опасный прецедент" для мира. Глава ООН неоднократно призывал к справедливому миру, который будет уважать международное право и территориальную целостность Украины.

Во время встречи с Путиным в апреле 2022 года, через два месяца после того, как Россия начала вторжение в Украину, Гутерриш повторил позицию ООН и обсудил предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из зон конфликта.

Напомним: