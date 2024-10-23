Генсек ООН прибыл в Россию на саммит BRICS
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с неанонсированным визитом в российскую Казань в день начала трехдневного саммита стран BRICS.
Источник: "Голос Америки", "Радио Свобода"
Детали: Накануне МИД Украины раскритиковало идею такого визита: "Генсек ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Он, однако, принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Это только вредит репутации ООН".
"Это неприемлемо", - присоединился к критике такого шага и глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис в сети Х.
Глава России Владимир Путин встретится с Гутерришем в последний день саммита BRICS - на полях саммита. Об этом журналистам объявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Дословно РС: "Несмотря на встречу Путина и Гутерриша, запланированную на 24 октября, нет никаких признаков того, что Киев или Москва готовы к более широким мирным переговорам для прекращения конфликта".
Детали: Ранее, напоминает издание, Гутерриш постоянно критиковал действия России, заявляя, что продолжающаяся военная операция Москвы в Украине создает "опасный прецедент" для мира. Глава ООН неоднократно призывал к справедливому миру, который будет уважать международное право и территориальную целостность Украины.
Во время встречи с Путиным в апреле 2022 года, через два месяца после того, как Россия начала вторжение в Украину, Гутерриш повторил позицию ООН и обсудил предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из зон конфликта.
Напомним:
- Путин принимает союзников из стран BRICS в Казани - 22 лидеров стран. В Белом доме говорят, что не считают объединение "угрозой".
- Саммит БРИКС должен состояться с 22 по 24 октября в российском городе Казань. Неформальное объединение БРИКС получило свое название по первым буквам государств-участников - Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. В прошлом году к ним присоединились Иран, ОАЭ, Эфиопия и Египет.БРИКС считают геополитическим оппонентом группы G7 и "западным" финансовым учреждениям, как Всемирный банк и МВФ.Недавно Турция также начала процедуру вступления в группу стран БРИКС, подав прошение о присоединении.