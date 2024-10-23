Російські військові запустили ударні дрони по Україні
Близько опівночі 22 жовтня російські окупанти запустили ворожі ударні БпЛА по Україні.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Деталі: О 23:27 безпілотники перебували в акваторії Чорного моря у напрямку Південного.
О 00:11 групи ворожих ударних БпЛА вже рухалися через Миколаївську та Одеську області північно-західним курсом у напрямку Вінниччини.
О 00:38 стало відомо про нові групи ударних БпЛА на Сумщині, які рухаються західним та південним курсом.
О 1:21 Повітряні сили оновили рух безпілотників:
- БпЛА в Одеській області у напрямку Вінниччини;
- БпЛА у Вінницькій області рухаються північно-західним курсом (Хмельницька область);
- БпЛА на Сумщині рухаються у напрямку Полтавської та Чернігівської областей;
- БпЛА на Харківщині у південному та західному напрямках.
О 1:34 стало відомо, що декілька груп безпілотників у Полтавській області тримають курс на Миргород з північного сходу.
О 2:49 військові оновили напрямки руху ворожих БпЛА:
- БпЛА на півдні Вінницької області західним курсом на Чернівецьку область;
- БпЛА в районі населеного пункту Городок (Хмельниччина) вектор руху Тернопіль;
- Декілька групу на півночі Полтавської області курсом на Черкащину;
- Черкащина БпЛА курсом на захід;
- БпЛА на південному сході Сумщини курсом на Харківщину та Чернігівщину.
О 6:12 військові оновили напрямки руху безпілотників:
- БпЛА на межі Київської та Вінницької областей, курс південний;
- БпЛА на межі Київської та Черкаської областей, курс південно-західний (Умань);
- БпЛА у центральній частині Полтавщини, вектор руху на Кременчук;
- БпЛА у східній частині Полтавщини, вектор руху на Павлоград (Дніпропетровщина);
- БпЛА на Сумщині, рухається у напрямку Полтавщини.
О 6:36 стало відомо про нові ударні ворожі БпЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей, курс північно-західний.