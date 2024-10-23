Російські військові запустили ударні дрони по Україні

Близько опівночі 22 жовтня російські окупанти запустили ворожі ударні БпЛА по Україні.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: О 23:27 безпілотники перебували в акваторії Чорного моря у напрямку Південного.

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О 00:11 групи ворожих ударних БпЛА вже рухалися через Миколаївську та Одеську області північно-західним курсом у напрямку Вінниччини.

О 00:38 стало відомо про нові групи ударних БпЛА на Сумщині, які рухаються західним та південним курсом.

О 1:21 Повітряні сили оновили рух безпілотників:

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БпЛА в Одеській області у напрямку Вінниччини;

БпЛА у Вінницькій області рухаються північно-західним курсом (Хмельницька область);

БпЛА на Сумщині рухаються у напрямку Полтавської та Чернігівської областей;

БпЛА на Харківщині у південному та західному напрямках.

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О 1:34 стало відомо, що декілька груп безпілотників у Полтавській області тримають курс на Миргород з північного сходу.

О 2:49 військові оновили напрямки руху ворожих БпЛА:

БпЛА на півдні Вінницької області західним курсом на Чернівецьку область;

БпЛА в районі населеного пункту Городок (Хмельниччина) вектор руху Тернопіль;

Декілька групу на півночі Полтавської області курсом на Черкащину;

Черкащина БпЛА курсом на захід;

БпЛА на південному сході Сумщини курсом на Харківщину та Чернігівщину.

О 6:12 військові оновили напрямки руху безпілотників:

БпЛА на межі Київської та Вінницької областей, курс південний;

БпЛА на межі Київської та Черкаської областей, курс південно-західний (Умань);

БпЛА у центральній частині Полтавщини, вектор руху на Кременчук;

БпЛА у східній частині Полтавщини, вектор руху на Павлоград (Дніпропетровщина);

БпЛА на Сумщині, рухається у напрямку Полтавщини.

О 6:36 стало відомо про нові ударні ворожі БпЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей, курс північно-західний.