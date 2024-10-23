Российские военные запустили ударные дроны по Украине

Около полуночи 22 октября российские оккупанты запустили вражеские ударные БпЛА по Украине.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В 23:27 беспилотники находились в акватории Черного моря в направлении Южного.

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В 00:11 группы вражеских ударных БпЛА уже двигались через Николаевскую и Одесскую области северо-западным курсом в направлении Винницкой области.

В 00:38 стало известно о новых группах ударных БпЛА на Сумщине, которые движутся западным и южным курсом.

В 1:21 Воздушные силы обновили движение беспилотников:

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БпЛА в Одесской области в направлении Винницкой области;

БпЛА в Винницкой области движутся северо-западным курсом (Хмельницкая область);

БпЛА на Сумщине движутся в направлении Полтавской и Черниговской областей;

БпЛА на Харьковщине в южном и западном направлениях.

Карта alerts.in.ua

В 1:34 стало известно, что несколько групп беспилотников в Полтавской области держат курс на Миргород с северо-востока.

В 2:49 военные обновили направления движения вражеских БпЛА:

БпЛА на юге Винницкой области западным курсом на Черновицкую область;

БпЛА в районе населенного пункта Городок (Хмельницкая область) вектор движения Тернополь;

Несколько группу на севере Полтавской области курсом на Черкасскую область;

Черкасская область БпЛА курсом на запад;

БпЛА на юго-востоке Сумщины курсом на Харьковщину и Черниговщину.

В 6:12 военные обновили направления движения беспилотников:

БпЛА на границе Киевской и Винницкой областей, курс южный;

БпЛА на границе Киевской и Черкасской областей, курс юго-западный (Умань);

БпЛА в центральной части Полтавщины, вектор движения на Кременчуг;

БпЛА в восточной части Полтавщины, вектор движения на Павлоград (Днепропетровщина);

БпЛА на Сумщине, движется в направлении Полтавщины.

В 6:36 стало известно о новых ударных вражеских БпЛА на границе Херсонской и Николаевской областей, курс северо-западный.