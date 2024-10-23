Российские военные запустили ударные дроны по Украине
Около полуночи 22 октября российские оккупанты запустили вражеские ударные БпЛА по Украине.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: В 23:27 беспилотники находились в акватории Черного моря в направлении Южного.
В 00:11 группы вражеских ударных БпЛА уже двигались через Николаевскую и Одесскую области северо-западным курсом в направлении Винницкой области.
В 00:38 стало известно о новых группах ударных БпЛА на Сумщине, которые движутся западным и южным курсом.
В 1:21 Воздушные силы обновили движение беспилотников:
- БпЛА в Одесской области в направлении Винницкой области;
- БпЛА в Винницкой области движутся северо-западным курсом (Хмельницкая область);
- БпЛА на Сумщине движутся в направлении Полтавской и Черниговской областей;
- БпЛА на Харьковщине в южном и западном направлениях.
В 1:34 стало известно, что несколько групп беспилотников в Полтавской области держат курс на Миргород с северо-востока.
В 2:49 военные обновили направления движения вражеских БпЛА:
- БпЛА на юге Винницкой области западным курсом на Черновицкую область;
- БпЛА в районе населенного пункта Городок (Хмельницкая область) вектор движения Тернополь;
- Несколько группу на севере Полтавской области курсом на Черкасскую область;
- Черкасская область БпЛА курсом на запад;
- БпЛА на юго-востоке Сумщины курсом на Харьковщину и Черниговщину.
В 6:12 военные обновили направления движения беспилотников:
- БпЛА на границе Киевской и Винницкой областей, курс южный;
- БпЛА на границе Киевской и Черкасской областей, курс юго-западный (Умань);
- БпЛА в центральной части Полтавщины, вектор движения на Кременчуг;
- БпЛА в восточной части Полтавщины, вектор движения на Павлоград (Днепропетровщина);
- БпЛА на Сумщине, движется в направлении Полтавщины.
В 6:36 стало известно о новых ударных вражеских БпЛА на границе Херсонской и Николаевской областей, курс северо-западный.