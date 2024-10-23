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Зеленський: Взаємне припинення повітряних атак по енергетиці може завершити гарячу фазу війни

Олена ІвашківСереда, 23 жовтня 2024, 02:38
Зеленський: Взаємне припинення повітряних атак по енергетиці може завершити гарячу фазу війни
Зруйнований машинний зал Трипільської ТЕС після російського ракетного обстрілу 11 квітня, фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення повітряних атак Росії по українських енергетичних об’єктах і вантажних кораблях може відкрити шлях до переговорів про припинення війни.

Джерело: заява Зеленського журналістам у понеділок в Києві, Financial Times

Деталі: Президент сказав, що "коли йдеться про енергетику та свободу судноплавства, досягнення результату в цих питаннях було б сигналом того, що Росія, можливо, готова припинити війну". 

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Зеленський також додав, що якби Москва і Київ домовилися припинити удари по своїх енергетичних інфраструктурах, це було б значним кроком до деескалації конфлікту.

Пряма мова Зеленського: "Ми побачили під час першого саміту (миру - ред.), що може бути прийняте рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами: ми не атакуємо їхні енергетичні інфраструктури, вони не атакують нашу. Чи може це призвести до завершення гарячої фази війни? Я думаю, що так".

переговориЗеленськийенергетика
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