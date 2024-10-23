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Зеленский: Взаимное прекращение воздушных атак по энергетике может завершить горячую фазу войны

Алена ИвашкивСреда, 23 октября 2024, 02:38
Зеленский: Взаимное прекращение воздушных атак по энергетике может завершить горячую фазу войны
Разрушен машинный зал Трипольской ТЭС после российских ракетных обстрелов 11 апреля, фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение воздушных атак России по украинским энергетическим объектам и грузовым кораблям может открыть путь к переговорам о прекращении войны.

Источник: заявление Зеленского журналистам в понедельник в Киеве, Financial Times

Детали: Президент сказал, что "когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, достижение результата в этих вопросах было бы сигналом того, что Россия, возможно, готова прекратить войну".

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Зеленский также добавил, что если бы Москва и Киев договорились прекратить удары по своим энергетическим инфраструктурам, это было бы значительным шагом к деэскалации конфликта.

Прямая речь Зеленского: "Мы увидели во время первого саммита (мира - ред.), что может быть принято решение по энергетической безопасности. Другими словами: мы не атакуем их энергетические инфраструктуры, они не атакуют нашу. Может ли это привести к завершению горячей фазы войны? Я думаю, что да".

переговорыЗеленскийэнергетика
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