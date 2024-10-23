ЗМІ: Блогерка отримала 6,65 млн грн за організацію чемпіонату зі спортивної гімнастики

23-річна дівчина з Білої Церкви, яка живе за кордоном, отримала від держави 6,6 мільйона гривень за послуги з організації чемпіонату України зі спортивної гімнастики.

Джерело: спільне розслідування NGL.media та спортивного порталу "Трибуни"

Деталі: 23-річна Валерія Гуторка є офіційною власницею раніше нікому невідомої компанії "Київ медіа продакшн", яка стала ключовим постачальником послуг для найдорожчих з початку війни спортивних змагань в Україні, профінансованих з державного бюджету.

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Чемпіонат України зі спортивної гімнастики проходив 28-29 вересня у київському Палаці спорту – вперше за 45 років.

Як випливає з даних електронної системи публічних закупівель Prozorro, проведення цьогорічного чемпіонату України зі спортивної гімнастики стало найдорожчим в країні заходом "Укрспортзабезпечення" з початку повномасштабної війни. Загальний кошторис дводенного чемпіонату склав понад 8,5 млн грн.

Журналісти підкреслили, що найкращі українські гімнасти пропустили цей чемпіонат, що суттєво знизило суто спортивний статус події. Це сталося насамперед через незручну дату проведення внутрішнього чемпіонату для лідерів збірної – наприкінці змагального сезону та майже одразу після Олімпіади. Усі шестеро гімнастів, що представляли Україну у Парижі, у тому числі і срібний олімпійський призер Ілля Ковтун, або відновлюються після травм, або поїхали на змагання в Європу.

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Загальна вартість на проведення чемпіонату України зі спортивної гімнастики, оплаченого державним коштом, склала 8,5 млн грн, з яких понад 6,6 млн грн отримала невідома досі компанія "Київ медіа продакшн".

Загалом "Укрспортзабезпечення" уклало з цією компанією вісім угод. Усі угоди укладені без конкурсу, оскільки для проведення змагань, що включені до єдиного календарного плану спортивних заходів, дозволено укладати прямі договори.

"Київ медіа продакшн", як стверджується в актах наданих послуг, надала в оренду обладнання для суддів, відео- та аудіоапаратуру, перевозила та монтувала гімнастичне обладнання та інше. Безпосередньо після змагань у перший день чемпіонату відбувся концерт, тож список апаратури був чималенький, в тому числі генератори туману та чотири комплекти барабанів. Компанія надала також офісне обладнання, медалі, кубки та поліграфію. Загалом "Київ медіа продакшн" отримала приблизно 6,65 млн грн.

Офіційною власницею і директоркою "Київ медіа продакшн" є 23-річна Валерія Гуторка з Білої Церкви – саме її підписи стоять на всіх документах. Гуторка ще рік тому шукала роботу адміністратора магазину на 14 тис. грн зарплати.

Якщо вірити офіційним реєстрам, окрім "Київ медіа продакшн", Валерії Гуторці належить ще чотири компанії – "ТД Фомальгаут-полімін", "Арт-коннекшн", "Гудпром" і "Грін енерджи солар" (75%). Слідів жодної з цих компаній у мережі знайти не вдалося, а вказані у реєстрах контактні телефони недійсні або вже не обслуговуються.

Сама Валерія теж мало схожа на ділову жінку – то вона у тіктоці робить 30-секундний "огляд" колаборації Coca-Cola з Oreo, то співає про колишнього, не добираючи слів.

Очевидним є хіба те, що Валерія зараз живе не в Україні – в Instagram та Tik-Tok вона регулярно відмічає Бельгію та Нідерланди. За даними джерела NGL.media у прикордонній службі, у серпні Гуторка виїхала з України і більше не поверталась. А 25 вересня, у день підписання договорів з "Укрспортзабезпеченням", вона написала, що "сьогодні гуляла під дощиком без парасолі" у Бельгії.

Журналістам вдалося зв’язатися з Валерією Гуторкою за її особистим номером телефону. Вона підтвердила, що перебуває не в Україні, проте відмовилась говорити про угоди з "Укрспортзабезпеченням". На питання, як їй вдалося підписати договори з держустановою, перебуваючи за кордоном, Валерія каже, що насправді їх підписала інша людина – "за довіреністю". І, оскільки у неї "було дуже багато довіреностей", то ім’я реального підписанта вона так і не змогла назвати.

Організаторка чемпіонату — віцепрезидентка Української федерації гімнастики 61-річна Стелла Захарова, у минулому олімпійська і світова чемпіонка — на запитання про стосунки з "Київ медіа продакшн" відреагувала емоційно і звинуватила журналістів у провокації, йдеться в розслідуванні.