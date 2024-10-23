СМИ: Блогерша получила 6,65 млн грн за организацию чемпионата по спортивной гимнастике

23-летняя девушка из Белой Церкви, которая живет за границей, получила от государства 6,6 миллиона гривен за услуги по организации чемпионата Украины по спортивной гимнастике.

Источник: совместное расследование NGL.media и спортивного портала "Трибуни"

Детали: 23-летняя Валерия Гуторка является официальной владелицей ранее никому неизвестной компании "Киев медиа продакшн", которая стала ключевым поставщиком услуг для самых дорогих с начала войны спортивных соревнований в Украине, профинансированных из государственного бюджета.

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Чемпионат Украины по спортивной гимнастике проходил 28-29 сентября в киевском Дворце спорта - впервые за 45 лет.

Как следует из данных электронной системы публичных закупок Prozorro, проведение нынешнего чемпионата Украины по спортивной гимнастике стало самым дорогим в стране мероприятием "Укрспортобеспечения" с начала полномасштабной войны. Общая смета двухдневного чемпионата составила более 8,5 млн грн.

Журналисты подчеркнули, что лучшие украинские гимнасты пропустили этот чемпионат, что существенно снизило чисто спортивный статус события. Это произошло прежде всего из-за неудобной даты проведения внутреннего чемпионата для лидеров сборной - в конце соревновательного сезона и почти сразу после Олимпиады. Все шестеро гимнастов, представлявших Украину в Париже, в том числе и серебряный олимпийский призер Илья Ковтун, или восстанавливаются после травм, или поехали на соревнования в Европу.

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Общая стоимость на проведение чемпионата Украины по спортивной гимнастике, оплаченного за государственный счет, составила 8,5 млн грн, из которых более 6,6 млн грн получила неизвестная до сих пор компания "Киев медиа продакшн".

В целом "Укрспортобеспечение" заключило с этой компанией восемь соглашений. Все соглашения заключены без конкурса, поскольку для проведения соревнований, включенных в единый календарный план спортивных мероприятий, разрешено заключать прямые договоры.

"Киев медиа продакшн", как утверждается в актах предоставленных услуг, предоставила в аренду оборудование для судей, видео- и аудиоаппаратуру, перевозила и монтировала гимнастическое оборудование и прочее. Непосредственно после соревнований в первый день чемпионата состоялся концерт, поэтому список аппаратуры был немаленький, в том числе генераторы тумана и четыре комплекта барабанов. Компания предоставила также офисное оборудование, медали, кубки и полиграфию. В общем "Киев медиа продакшн" получила примерно 6,65 млн грн.

Официальной владелицей и директором "Киев медиа продакшн" является 23-летняя Валерия Гуторка из Белой Церкви - именно ее подписи стоят на всех документах. Гуторка еще год назад искала работу администратора магазина на 14 тыс. грн зарплаты.

Если верить официальным реестрам, кроме "Киев медиа продакшн", Валерии Гуторке принадлежит еще четыре компании - "ТД Фомальгаут-полимин", "Арт-коннекшн", "Гудпром" и "Грин энерджи солар" (75%). Следов ни одной из этих компаний в сети найти не удалось, а указанные в реестрах контактные телефоны недействительны или уже не обслуживаются.

Сама Валерия тоже мало похожа на деловую женщину - то она в тиктоке делает 30-секундный "обзор" коллаборации Coca-Cola с Oreo, то поет о бывшем, не подбирая слов.

Очевидно разве то, что Валерия сейчас живет не в Украине - в Instagram и Tik-Tok она регулярно отмечает Бельгию и Нидерланды. По данным источника NGL.media в пограничной службе, в августе Гуторка выехала из Украины и больше не возвращалась. А 25 сентября, в день подписания договоров с "Укрспортзабезпеченням", она написала, что "сегодня гуляла под дождиком без зонта" в Бельгии.

Журналистам удалось связаться с Валерией Гуторкой по ее личному номеру телефона. Она подтвердила, что находится не в Украине, однако отказалась говорить о соглашениях с "Укрспортобеспечением". На вопрос, как ей удалось подписать договоры с госучреждением, находясь за границей, Валерия говорит, что на самом деле их подписал другой человек - "по доверенности". И, поскольку у нее "было очень много доверенностей", то имя реального подписанта она так и не смогла назвать.

Организатор чемпионата - вице-президент Украинской федерации гимнастики 61-летняя Стелла Захарова, в прошлом олимпийская и мировая чемпионка - на вопрос об отношениях с "Киев медиа продакшн" отреагировала эмоционально и обвинила журналистов в провокации, говорится в расследовании.