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ISW: Путін на саміті BRICS хоче створити механізми для посилення війни

Олена ІвашківСереда, 23 жовтня 2024, 04:46
ISW: Путін на саміті BRICS хоче створити механізми для посилення війни
Сі Цзіньпін та Володимир Путін, фото: kremlin.ru

Тридцять шість світових лідерів, у тому числі з Китайської Народної Республіки (КНР), Індії, Південної Африки та Ірану, прибули до Казані, Республіка Татарстан, на 16-й щорічний саміт BRICS, під час якого Росія, ймовірно, намагатиметься створити механізми для посилення своїх військових зусиль в Україні.

Джерело: Інституту вивчення війни (ISW)

Дослівно: "Росія, ймовірно, використає саміт BRICS як можливість продемонструвати свої зусилля з посилення глобальних зв'язків із незахідними державами і, можливо, укласти угоди і торговельні механізми, за допомогою яких вона зможе підтримати свої воєнні зусилля в Україні, пом'якшуючи вплив західних санкцій".

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Деталі: Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, міністр торгівлі і промисловості Талібану Нуруддін Азізі, віце-прем'єр-міністр Сербії Александар Вулін, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та інші світові лідери також прибули до Казані 22 жовтня.

Очільник Росії Володимир Путін зустрівся з президентом КНР Сі Цзіньпіном на полях саміту BRICS, під час якої обидва лідери підкреслили важливість багатогранних відносин між Росією і КНР, в той час як Сі підкреслив, що BRICS є форматом глобального стратегічного співробітництва. 

Путін також зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та президентом ПАР Сирілом Рамафосою, з якими обговорив двосторонні відносини, створення багатополярного світового порядку та використання національних валют у взаємних торговельних розрахунках. 

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Моді знову наголосив на необхідності пошуку "якнайшвидшого" мирного вирішення війни в Україні та підтвердив роль Індії як потенційного посередника.

Міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі повідомив 22 жовтня, що Індія повернула 85 індійських громадян, які недобровільно приєдналися до російської армії, щоб воювати в Україні, і що Моді вестиме переговори з російською владою про повернення ще 20 індійських громадян під час саміту BRICS.

Ключові висновки ISW за 22 жовтня:

  • В ніч з 21 на 22 жовтня українські війська здійснили серію ударів з безпілотників по спиртових заводах в Росії, які, як повідомляється, виробляють продукцію для російських військових.
  • Південна Корея, можливо, розглядає можливість прямого відправлення зброї та розвідувального персоналу в Україну у відповідь на повідомлення про розгортання північнокорейських військ у Росії для участі у війні Росії в Україні.
  • Тридцять шість світових лідерів, у тому числі з Китайської Народної Республіки (КНР), Індії, Південної Африки та Ірану, прибули до Казані, Республіка Татарстан, на 16-й щорічний саміт БРІКС, що проходив з 22 по 24 жовтня, під час якого Росія, ймовірно, намагатиметься створити механізми для посилення своїх військових зусиль в Україні.
  • Нещодавнє опитування громадської думки в Росії свідчить про те, що президент Росії Володимир Путін користується широкою підтримкою серед російських громадян, хоча багато хто не погоджується з деякими аспектами політики Кремля, в тому числі щодо війни.
  • Нещодавно російські війська просунулися вперед у Курській області та поблизу Курахового і Вугледара.
  • Російські війська провели багатосторонні військові навчання з міжнародними партнерами. Іран приймав військово-морські сили Росії та Оману в рамках військово-морських навчань "IMEX 2024", які відбулися 19-20 жовтня в Індійському океані.

РосіяISW
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