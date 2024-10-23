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ISW: Путин на саммите BRICS хочет создать механизмы для усиления войны

Алена ИвашкивСреда, 23 октября 2024, 04:46
ISW: Путин на саммите BRICS хочет создать механизмы для усиления войны
Си Цзиньпин и Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Тридцать шесть мировых лидеров, в том числе из Китайской Народной Республики (КНР), Индии, Южной Африки и Ирана, прибыли в Казань, Республика Татарстан, на 16-й ежегодный саммит BRICS, во время которого Россия, вероятно, попытается создать механизмы для усиления своих военных усилий в Украине.

Источник: Института изучения войны (ISW)

Дословно: "Россия, вероятно, использует саммит BRICS как возможность продемонстрировать свои усилия по усилению глобальных связей с незападными государствами и, возможно, заключить соглашения и торговые механизмы, с помощью которых она сможет поддержать свои военные усилия в Украине, смягчая влияние западных санкций".

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Детали: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, министр торговли и промышленности Талибана Нуруддин Азизи, вице-премьер-министр Сербии Александар Вулин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие мировые лидеры также прибыли в Казань 22 октября.

Глава России Владимир Путин встретился с президентом КНР Си Цзиньпином на полях саммита BRICS, во время которой оба лидера подчеркнули важность многогранных отношений между Россией и КНР, в то время как Си подчеркнул, что BRICS является форматом глобального стратегического сотрудничества. 

Путин также встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, с которыми обсудил двусторонние отношения, создание многополярного мирового порядка и использование национальных валют во взаимных торговых расчетах. 

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Моди вновь подчеркнул необходимость поиска "скорейшего" мирного решения войны в Украине и подтвердил роль Индии как потенциального посредника.

Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри сообщил 22 октября, что Индия вернула 85 индийских граждан, которые недобровольно присоединились к российской армии, чтобы воевать в Украине, и что Моди будет вести переговоры с российскими властями о возвращении еще 20 индийских граждан во время саммита BRICS.

Ключевые выводы ISW за 22 октября:

  • В ночь с 21 на 22 октября украинские войска совершили серию ударов с беспилотников по спиртовым заводам в России, которые, как сообщается, производят продукцию для российских военных.
  • Южная Корея, возможно, рассматривает возможность прямой отправки оружия и разведывательного персонала в Украину в ответ на сообщения о развертывании северокорейских войск в России для участия в войне России в Украине.
  • Тридцать шесть мировых лидеров, в том числе из Китайской Народной Республики (КНР), Индии, Южной Африки и Ирана, прибыли в Казань, Республика Татарстан, на 16-й ежегодный саммит БРИКС, проходивший с 22 по 24 октября, во время которого Россия, вероятно, попытается создать механизмы для усиления своих военных усилий в Украине.
  • Недавний опрос общественного мнения в России свидетельствует о том, что Путин пользуется широкой поддержкой среди российских граждан, хотя многие не согласны с некоторыми аспектами политики Кремля, в том числе в отношении войны.
  • Недавно российские войска продвинулись вперед в Курской области и вблизи Курахово и Угледара.
  • Российские войска провели многосторонние военные учения с международными партнерами. Иран принимал военно-морские силы России и Омана в рамках военно-морских учений "IMEX 2024", которые состоялись 19-20 октября в Индийском океане.

РосcияISW
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