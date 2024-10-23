Байден закликав політично заблокувати Трампа

Президент США Джо Байден заявив у вівторок, що республіканець Дональд Трамп є загрозою для демократії і повинен бути ізольований "політично". Він закликав демократів в офісі кампанії в Нью-Гемпширі до перемоги на виборах 5 листопада.

Джерело: Reuters

Пряма мова: "Ми повинні заблокувати його. Політично заблокуйте його. Заблокуйте його. Ось що ми повинні зробити".

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Деталі: За словами Байдена, кандидат від республіканців і колишній президент Трамп хоче знехтувати гарантіями Конституції США. "Наша демократія буде під загрозою", якщо Трамп переможе кандидата від Демократичної партії Камалу Гарріс.

Трамп, коли балотувався в президенти в 2016 році, неодноразово головував на мітингах, на яких натовпи скандували "посадіть її", маючи на увазі тодішнього кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Він не перешкоджав їм скандувати ці гасла.

Цього року під час мітингів на підтримку Гарріс її натовп іноді скандує "посадіть його", маючи на увазі Трампа, якого визнали винним у 34 кримінальних злочинах, пов’язаними з приховуванням грошей, виплачених порнозірці. Йому також висунуто звинувачення в незаконній спробі скасувати свій програш на виборах 2020 року.

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Але Гарріс припиняє скандування, кажучи, що Міністерство юстиції займеться цим питанням, поки вона намагається перемогти Трампа біля виборчих урн.

Передісторія:

Кандидат у президенти США від Республіканської партії, експрезидент Дональд Трамп заявив, що очікує фальсифікацій на виборах проти себе з боку демократів та що їм це "не зійде з рук".

Як відомо, після програшу у 2020 році Трамп безпідставно заявляв про "вкрадені вибори" та переконав у цьому багатьох своїх прихильників.

та переконав у цьому багатьох своїх прихильників. Нагадаємо, президентські вибори у США відбудуться 5 листопада. Завчасне голосування на них вже почалося, а у деяких штатах вже у перший день явка стала рекордною.

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